Dimanche c’est la fête des mamans et celle de Lise

PORTRAIT MAMAN DE 16 ENFANTS

Georgette, la 5ème des enfants de Lise sera aux fourneaux ce dimanche, mais elle ne sera pas toute seule. Les frères et les soeurs donneront un coup de main pour préparer les épices ou encore poser la table, une table rouge et blanche avec des fleurs exotiques sans doute. Au menu du poulet en shop-sui et en massalé, en dessert un gateau Ti-son.40 personnes, principalement les enfants et les petits enfants seront réunis pour ce bon repas de famille au Chaudron et autour de Lise, 82 ans, mère de 16 enfants.Lise, sera bien évidement au coeur de toutes les attentions. "Elle devrait pour une fois s'asseoir et se laisser bichonner mais ca va être difficile car elle ne reste pas en place" dit Georgette et d'ajouter "elle aime manger chaud, mais son assiette au final est toujours froide".Georgette parle de sa maman qu'elle admire comme d'une femme remplie de courage. A deux jours de la fête, elle lui adresse ce petit message et tout son amour "maman tien bo, larg pas".Bonne fête des mères Lise.Le reportage de Sufati Toumbou Dani et Alix Catherine