Disparition inquiétante d'un étudiant mauricien de 28 ans

L’homme de nationalité mauricienne n’a pas donné de nouvelles depuis le 9 novembre dernier. Âgé de 28 ans, Muhammad Ridhwab Aukauloo est étudiant à l’Université de Saint-Denis.



LH •

©DDSP974 ...

Le jeune homme a quitté son domicile le 9 novembre dernier en laissant la porte grande ouverte et toutes ses affaires. Il semblait alors très perturbé. Son passeport et sa pièce d’identité ont été retrouvés dans un grand désordre inhabituel.Depuis ce jour, Muhammad Ridhwab Aukauloo n’a pas donné de nouvelles. L’homme de 28 ans est étudiant à la faculté de Saint-Denis. Il est de nationalité mauricienne, mince, de type indo-pakistanais, les cheveux noirs et courts et ses yeux sont marrons. Il mesure 1,80 m.En cas de découverte, il est demandé d’en aviser la permanence judiciaire de la Sûreté départementale ou le service de Quart de La Réunion au :ou