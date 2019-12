Distribution de colis alimentaires à l'approche des fêtes

A quelques jours des fêtes de fin d'année, l'association UNIR Océan Indien renouvelle l'opération " 1000 colis - 1000 familles ".

Des colis alimentaires destinés à des familles dans le besoin. Une aide qui leur mettra à coup sûr du baume au coeur.

Unir Océan Indien remet des bons pour récupérer des colis alimentaires jusqu'au vendredi 13 décembre. • ©Michelle BERTIL ...

Aujourd'hui, 40% des Réunionnais vivent dans des conditions difficiles, en dessous du seuil de pauvreté. Des associations apportent leur soutien et accompagne ces familles. C'est le cas de l'association UNIR Océan Indien qui oeuvre depuis 2014 dans l'éducation, le sport et le social. Pour la deuxième fois cette année, elle lance une opération de distribution de colis alimentaires aux familles dans le besoin.Oui mais voilà, pas facile pour ces personnes de demander de l'aide. " C'est un bon acte de coeur ! On en a besoin, c'est bien, ça nous rend service " se confie une mère de famille venue récupérer son bon qui lui permettra de récupérer son colis alimentaire.Pour Mohammad Baghatte, le président de l'UNIR Océan Indien, ces périodes de fête sont particulièrement difficiles à gérer pour ses familles : " On voit les enfants du voisin heureux. Et nos enfants sont obligés de se priver. On prive nos enfants. C'est une triple souffrance et ça demande beaucoup de courage à ces personnes de venir ici ".L'association remettra jusqu'à vendredi des bons pour récupérer 15 kilos de denrées de première nécessité. Du riz, du sucre, du lait auxquels s'ajoutent quelques douceurs à l'approche de Noël." On remet le bon sans condition. Il faut juste se munir de sa pièce d'identité, d'un justificatif d'adresse, de son dernier avis d'imposition de votre dernière attestation de la CAF " précise Reshad Ingar, chargé de projet à l'UNIR Océan Indien.Les colis seront distribués le vendredi 22 décembre, à l'école centrale de Saint-Denis. Entre 2018 et 2019, l'association de l'UNIR Océan Indien a pu distribuer 25 tonnes de nourriture grâce à la générosité des donneurs.