Donner sa moelle osseuse : si simple de sauver une vie

Guérie d'une leucémie grâce à une greffe de moëlle osseuse, Gaëlle encourage les Réunionnais à s'inscrire sur les listes de donneurs. Et à en finir avec les idées reçues sur un prélèvement facile et indolore.

SG/MAF •

Atteinte d'un cancer du sang à l'âge de 32 ans, Gaëlle Le Guennec s'en est sortie grâce au geste simple mais généreux d'un donneur compatible habitant en métropole. Désormais guérie de la leucémie, elle témoigne pour remercier, et mobiliser les donneurs potentiels.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Donner sa moelle osseuse pour sauver des vies

27 greffes locales depuis 2021

"C'était la bataille pour espérer avoir un donneur et sortir de là pour continuer à être maman. J'avais une chance sur un million d'être sauvée c'est pour ça qu'il faut vraiment s'inscrire et ne pas attendre 35 ans", encourage cette mère de famille.

Gaëlle a dû se rendre en métropole pour être soignée, mais il est aujourd'hui possible de subir une greffe à La Réunion. Depuis 2021, 27 greffes ont été réalisées localement.

"Un élan de solidarité planétaire"

"Nous œuvrons pour qu'il y ait le maximum d'inscrits à la Réunion dans le fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse. D’abord pour nos patients, de façon à ce qu'on ait le maximum de chance d'avoir une possibilité de greffe pour les patients à La Réunion, mais également pour les patients traités à travers le monde" explique le docteur Patricia Zunic, responsable du service d'hématologie clinique de La Réunion et médecin greffeur. Qui rappelle que "ce fichier de donneurs volontaires de moelle osseuse, c'est vraiment un élan de solidarité planétaire."

Ne pas confondre moelle osseuse et moelle épinière

Dans la plupart des cas, le don de moelle osseuse s'effectue de la même façon qu'un don de sang. Le donneur compatible doit juste prendre préalablement un médicament faisant que ses cellules de moelle osseuse vont rejoindre ses veines, d'où elles sont alors prélevées.

Le plus difficile reste de trouver des donneurs. "Les gens confondent tout le temps la moelle épinière et la moelle osseuse. Or, à aucun moment lors d'un don de moelle osseuse on ne va toucher à la colonne vertébrale", rassure Patrick Lieon-Kao, technicien du centre donneur de La Réunion.

Regardez l'intervention du Dr Catherine Faucher, directrice prélèvements et greffes de cellules souches à l'agence de biomédecine, sur le plateau du JT de 12h30 de Réunion La 1ère :

Plateau moelle osseuse : Docteur Catherine Faucher

"J'ai pu contribuer à sauver une vie en restant allongé dans un lit." Bruno, donneur de moelle osseuse

Pas d'anesthésie générale, juste une aiguille dans chaque bras dans 80 % des cas, et un petit peu de temps sont seulement nécessaires.

Bruno s'est porté volontaire un peu "par hasard", et a été contacté un an plus tard, parce que compatible avec un patient. "Tout s'est très très bien passé, on ne m'a rien enlevé, j'ai encore tout" sourit le donneur. "Et la moelle osseuse se reconstitue très rapidement après le don, huit jours après. J'ai pu contribuer à sauver une vie en restant allongé dans un lit, c'est extraordinaire."



Toute personne de moins de 50 ans et en bonne santé peut s'inscrire sur www.dondemoelleosseuse.fr. Et pourrait ne jamais être appelée : les chances d'être un donneur compatible sont de 1 pour 1 million.