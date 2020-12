Donner une seconde vie aux objets du quotidien

Au lieu de jeter les jouets que les enfants n’utilisent plus, pourquoi ne pas leur donner une nouvelle vie ? La TCO a mis en place plusieurs Trok a li dans l’Ouest, où il est possible de venir apporter des objets pour que quelqu’un d’autre en fasse bon usage.

A Plateau Caillou, juste à côté du rond-point aux grands ficus, un Trok a li a vu le jour il y a six ans. Nicole Marianne s’y rend plusieurs fois par an pour déposer "des jeux, des livres." Elle en profite pour récupérer des livres de cuisine. "Il y a pas mal de trucs qui sont en très bon état", constate-t-elle.



Des objets utiles au quotidien

Parmi les bonnes affaires que Nicole a pu faire, il y a la vaisselle, mais aussi les manuels scolaires. "Ma fille est en sixième, donc j’ai récupéré pas mal de livres de maths et de français pour elle", explique-t-elle. Un peu plus loin, une autre dame a mis la main sur des marmites.

Un coup de nettoyage et c’est bon ! Une cliente



"On peut donner des jouets à des gens qui en ont besoin lorsque nous on n’en a plus besoin", détaille Joakim, un petit garçon venu vider ses placards après les fêtes de Noël.



Une démarche éco-responsable

Que ce soit par curiosité, par nécessité ou pour d’autres raisons, le troc est une démarche à la fois solidaire et éco-responsable qui séduit. Les élus de l’Ouest souhaitent encorager cette pratique. Philippe Lucas, vice-président du TCO chargé de l’environnement explique qu’il y a cinq Trok a li sur le territoire, "un par commune donc." "En 2019, on a connu 32 000 visiteurs pour plus de 12 000 objets déposés, ce qui représente plus de 10 tonnes de déchets détournés de l’enfouissement", énumère-t-il.

Si l’usager ne change pas de comportement, on trouvera encore énormément d’objets sur les bords des routes, de dépôts sauvages, donc le Trok a li a cette mission de changer les comportements. Philippe Lucas



Pour l’instant, seules quatre cases trok a li sont en état de fonctionner car un incendie criminel a ravagé celle de La Possession.