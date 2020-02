Eboulement au Cassé de la Rivière de l’Est, le belvédère emporté

Le phénomène n’est pas fréquent mais arrive pourtant. Un important éboulement s’est produit au niveau du Cassé de la Rivière de l’Est, emportant un pan entier de falaise. La zone reste dangereuse, l’accès y a été interdit.

LH •

Le belvédère emporté

©capture www.cartedelareunion.fr ...

Accès interdit au public





Cirque de Mafate (communes de la Possession et de Saint-Paul) : Sentier du Bras de Sainte-Suzanne.

Sentier du Fond de Mafate à Cap Noir.

Maison Laclos – Kerval.

Sentier du Bras des Merles (de Deux Bras jusqu’à Aurère).

Sentier dit « rapide ou express » depuis Ilet à Malheur jusqu’à Aurère. Commune de Cilaos : Sentier de Cotillage.

Sentier du Tapcal.

Sentier du Cap Noir.

Sentier de la Plate-Forme (de la rive gauche du Bras de Benjoin jusqu’à Peter Both). Commune de l’Entre-Deux : Sentier de jonction d’Ilet Marron à Bras de La Plaine. Commune de La Plaine des Palmistes: Sentier des Anglais.

Sentier du point de vue de Grand Etang (partie située sur le domaine géré par l’ONF).

Sentier des Sources de Bras Cabot. Commune de Saint-Denis : Sentier de la Bretagne (partie située sur le domaine géré par l’ONF). Commune de Saint-Joseph : Sentier Grand Galet - Grand Coude (Rivière Langevin).

Sentier de la Caverne Decotte.

Sentier de Morne Langevin (sentier qui part du sentier de la Caverne Decotte et qui rejoint le Morne Langevin par le bord du rempart).

Sentier de Grand Coude – Dimitile. Commune de Saint-Philippe : Sentier de Bras Plat (ancien GR R2) en forêt de Basse Vallée et Mare Longue. Commune de Sainte-Rose : Sentier de la Cage aux Lions.

Sentier Savane Cimetière.

Sentier des Laves (portion Grand Brulé, du rempart de Bois Blanc au rempart du Tremblet).

Sentier du fond de la Rivière de l’Est.

Sentier des Citernes. Commune de Sainte-Suzanne : Sentier Dugain (partie située sur le domaine géré par l’ONF). Commune de Salazie : Sentier de la Source Pétrifiante.

Sentier du Mazerin.

Sentier du Grand Sable (depuis le croisement du sentier qui descend de col de fourche avec plaine des merles jusqu'au croisement qui ramène au GRR1 au niveau Grand Sable). Commune de Saint-Louis (Les Makes) : Sentier Jean Bénard. Commune du Tampon : Sentier de Bois Court à Grand Bassin. Pour rappel, l’ensemble des sentiers suivants sont interdits à la circulation des personnes jusqu’à nouvel ordre :

Un pan entier de la falaise s’est décroché. C’est le constat fait hier, vendredi 7 février, par les secouristes du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne alors qu’ils rentraient d’intervention.Alors qu’ils survolaient le Cassé de la Rivière de l’Est, ils s’aperçoivent qu’un important éboulement s’est produit à la fin du sentier. Au niveau du point de vue, les garde-corps en bois ont été emportés. Il ne reste donc plus rien du belvédère.L’abri situé sur ce site est toujours là, mais il se situe désormais à flanc de falaise, quand il en était éloigné de près de 25 mètres auparavant.Les secouristes ont constaté d’importantes fissures dans le sol, laissant penser qu’un autre éboulement pourrait se produire dans le secteur. Un éboulement potentiellement important, lui-aussi.Des rubalises ont ainsi été installées pour interdire l’accès au site, et notamment à l’abri. La gendarmerie appelle à la plus grande prudence dans la zone.L’Office National des Forêts a ainsi décidé de fermer le sentier du fond de la Rivière de l’Est. Le sentier des Citernes, se situant de l’autre côté de la ravine mais également menacé par une importante faille, a été interdit.