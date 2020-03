Echanges entre marmailles et policiers du Chaudron

Une cinquantaine de marmailles de l'école primaire de la Chaumière de Saint-Denis étaient en visite au commissariat du Chaudron ce vendredi 6 mars 2020. L'occasion d'échanger mais aussi de susciter quelques vocations.

IP •

©Indranie Pétiaye Réunion La 1ère ...

Le reportage d'Indranie Pétiaye et Alix Catherine :

©reunion

Quels sont les armes utilisées par les policiers ? Comment allume-t-on la sirène dans le fourgon ? A quelle vitesse peut rouler une moto de la police ? Quelle est la portée de tirs d'un taser? Autant de questions posées hier matin par les élèves de CM2 de l'école du quartier de la Chaumière venus visiter le commissariat du chaudron. Des enfants qui ont fait le plein de conseils utiles et d'informations pratiques sur l'ensemble des ateliers proposés comme celui de la Sécurité Routière ou celui dédié aux armes utilisées par les policiers.Une action du commissariat du chaudron pour susciter des vocations mais pas seulement. Il s'agissait également d'une matinée portes-ouvertes pour rapprocher la police et la population, et aller au-delà de la peur que peut susciter l’uniforme.Les policiers souhaitent pérenniser ce temps de rencontre de proximité avec d’autres élèves des quartiers de Saint-Denis.