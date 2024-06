Education : pose de la première pierre du Lycée privé de l'Est à Bras-Panon

La première pierre du Lycée catholique de l'Est a été posée ce mardi 25 juin à VIncendo à Bras-Panon. Le projet sort enfin de terre après trente années d'attente et devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2025. L'établissement qui comptera à partir de la classe de première une spécialité " biologie-écologie" veut mettre en avant la mixité sociale.

Michelle Bertil / Jean-Régis Ramssamy •

C'est sur un hectare et demi à Vincendo que sera bâti le futur lycée catholique de l'Est dont la première pierre a été posée ce mardi 25 juin. Un évènement qui s'est déroulé en présence du maire de Bras-Panon, Jeannick Atchapa et du nouvel évêque de La Réunion Päscal Chane-Teng et de Gilbert Aubry.

Regardez l'interview de Chandra Elly, principal du collège Sainte-Geneviève :

Un nouveau lycée privé dans l’Est à Bras-Panon itw Chandra Elly • ©Réunion La 1ère

L'établissement pourra accueillir à la prochaine rentrée scolaire quelques 600 jeunes. Des garcons et filles qui arriveront en priorité des collèges Sainte-Geneviève et Alexandre Monnet." Les deux collèges privés catholiques du bassin Est assurent actuellement, la continuité d’enseignement des élèves de CM2 en provenance des écoles privées de Sainte Suzanne à Saint Benoit " précise Chandra Elly, Principal du collège Sainte-Geneviève.

De la biologité-écologie, une spécialité du futur lycée

Ce projet de lycée d'enseignement général et technique, date d'une trentaine d'années.

Il devait initialement se réaliser sur la commune de Saint-André. " Un projet grandiose pour les familles du bassin est " rappelle le principal de Sainte Geneviève. L'établissement qui mettra en avant la mixité sociale aura pour enjeu de ne pas concurrencer les établissements publics existants. Il aura toutefois dans sa carte de formation à partir de la classe de première et en terminale, une spécialité "biologie écologie". Les élèves pourront également suivre des cours magistraux, et avoir des travaux dirigés comme à l'université.

13 millions d'euros pour le lycée de l'EST

Le futur lycée de l'Est complètera la liste des 37 établissements scolaires que compte le privé. Le foncier d'un montant d'un million quatre a été financé sur les fonds propes de l'Eglise de la Réunion. "Le reste des travaux " a été budgétisé à partir de prêts avec les banques", ajoute Charlette Armoudom, Présidente de l’OGEC du collège Sainte Geneviève.

Pour Pascal Chane Teng, le nouvel évêque de La Réunion accompagné de Gilbert Aubry qui a fait le déplacement, le lycée de l'EST "va aider les jeunes à bien avancer dans leur vie et à construire ce cœur qui aime, à être de bons moune comme on dit".

Gilbert Aubry, l'ancien évêque de La Réunion ajoute de son côté "qu'il a fallu une grande maturation, il fallait trouver le terrain, le Diocèse s’est engagé sur le long terme, parce que dans l’est on avait pas de lycée. Il y a les écoles à Saint-André et Saint-Benoit, donc on a mis le lycée au milieu au moins comme ça tout le monde est content".