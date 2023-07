Electricité, carburants, rentrée scolaire, tickets de caisse : ce qui change au 1er août 2023

Plusieurs changements sont à prévoir dans votre quotidien au 1er août 2023. La hausse du prix de l’électricité, des carburants, l’allocation de rentrée scolaire ou encore la fin du ticket de caisse : Réunion La 1ère fait le point.

LP / HR •

Ce mardi 1er août sera marqué par plusieurs changements dans le quotidien des Réunionnais. Voici ce qu’il faut en retenir.

La fin des tickets de caisse

Désormais, l’impression de votre ticket de caisse ne sera plus systématique. Les commerçants ne sont plus tenus d’en proposer. S’il le souhaite, c’est le consommateur qui devra demander son ticket de caisse. Les produits sous garantie et quelques prestations de service font toutefois exception. En revanche, cette mesure s’applique sur les reçus de carte bancaire.

Le gouvernement juge cette décision écologique, mais elle est critiquée par des consommateurs qui se servaient des tickets pour gérer leur budget et vérifier les prix de leurs achats.

Des tarifs d’électricité à la hausse

Dès ce mardi les tarifs règlementés de l’électricité augmentent de 10%. Cette nouvelle hausse est liée à la fin progressive du « bouclier tarifaire » instauré par le gouvernement. Estimée à 150 euros par an, cette hausse concerne aussi bien les ménages que les petites entreprises.

La hausse des prix des carburants

Au 1er août, les prix des carburants seront aussi à la hausse à La Réunion. Le prix du litre d’essence augmente de deux centimes à 1,68 euros. Le prix du litre de gazole grimpe aussi de deux centimes à 1,31 euros.

L’allocation de rentrée scolaire revalorisée

Ce mardi, l’allocation de rentrée scolaire sera versée à La Réunion. Elle a été revalorisée de 15% cette année. Les allocataires éligibles percevront entre 398 et 434 euros, selon l’âge de l’enfant. A La Réunion, l'allocation de rentrée scolaire a bénéficié à près de 79 000 familles en 2022, soit un peu moins de 129 000 marmailles.

Le LEP, Livret d’épargne populaire

Toujours du côté du porte-monnaie, au 1er août, le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 7 700 euros à 10 000 euros, et son taux d’intérêt descend à 6 %, contre 6,1 %.

Le taux du livret A reste lui à 3% jusqu’en février prochain.