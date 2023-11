“Emotion intense” : les produits locaux s’exportent à l’international

C’est une première sur notre île. Dix petites et moyennes entreprises locales, artisans et commerçants se regroupent pour créer un collectif péi. Ce jeudi 23 novembre, ils lancent la marque “Emotion intense, un avant-goût de l’île de La Réunion”. L’objectif est de mutualiser les coûts pour exporter les produits locaux à l’international.

En 2022, 7,4 milliards de produits étaient importés sur notre île, alors que seulement 432 millions de produits étaient exportés. Résultat : une balance commerciale déficitaire. Pour tenter d’y remédier, ce jeudi 23 novembre, collectif péi lance la marque locale “Émotion intense, un avant-goût de l’île de La Réunion”.

Exporter à l’international

Dix petites et moyennes entreprises locales, artisans et commerçants se sont ainsi regroupés l’an dernier pour créer un collectif péi. Une initiative soutenue par le Club Export Réunion, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Région Réunion. Le projet est financé à hauteur de 70% par des fonds publics de la Région, de l’État et de l’Europe. Pendant deux ans encore, le groupement recevra des fonds.

“Ce nouveau dispositif offre un tremplin de choix pour les entreprises candidates à l’export. Le groupement conjugue les avantages de mutualisation des moyens humains et financiers et de réduction des risques liés à l’international”, explique Laurent Lemaitre, président du Club Export Réunion. Prochaine échéance en début d’année 2024, avec le lancement de la commercialisation.

Donner l’occasion à des TPE et PME de mettre en avant le « made in Reunion » en abordant les marchés étrangers de manière professionnelle Laurent Lemaitre

Promouvoir nos produits locaux

Parmi les produits tropicaux exportés, il y aura notamment de la bière, des spiritueux, des confiseries, des produits du terroir, des bonbons péi et autres sucreries.



Les entreprises du groupement sont Royal Bourbon Industrie, Provanille, Chatel, Calicoco, La Confiserie d’Emilie, La part des anges, Nature d’ici et d’ailleurs, Arrange Blard, Bananeraie Bio de Bourbon et la Brasserie de l’Ouest.



“Le climat et le terroir de l’île offrent à nos producteurs une palette de produits agricoles d’excellence. Notre rôle est de promouvoir le savoir-faire de nos artisans, déjà très appréciés des Réunionnais, hors de nos frontières", souligne Bernard Picardo, président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de La Réunion (CMAR).