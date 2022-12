Emploi, revenus, logement : comment vont les différents quartiers de La Réunion ?

L’Insee publie une étude, ce mercredi 7 décembre, sur la situation socio-économique des 114 quartiers de La Réunion (emploi, revenus, logement). Elle remarque que la situation s’améliore dans les quartiers éloignés des centres villes. Par ailleurs, les quartiers favorisés et les quartiers en grande difficulté sont de plus en plus nombreux. Explications.

Des quartiers qui vont mieux loin des centres villes

Cette amélioration est la plus marquée dans les quartiers où l’habitat est moins dense qu’ailleurs, en majorité à l’ouest et au sud de l’île.

Entre 2008 et 2019, la situation s’améliore davantage pour la population des quartiers dits "défavorisés", comme Vincendo ou Salazie ou pour celle des quartiers "plutôt favorisés", tels que Grand Bois à Saint-Pierre ou les Hauts de l’Étang-Salé. Ces quartiers sont plutôt éloignés des centres-villes, dans les Hauts, les mi-pentes ou dans les zones littorales moins urbanisées.

Des emplois plus qualifiés

Par rapport à 2008, les habitants sont plus nombreux à occuper un emploi et leurs revenus professionnels progressent donc plus rapidement qu’ailleurs.

Bien que la dynamique de l’emploi soit contrastée selon les quartiers, l’emploi se transforme partout. La population qui travaille occupe plus souvent que par le passé un emploi qualifié, de cadre ou de profession intermédiaire. Conséquence : le niveau de vie des catégories les plus riches augmente. La pauvreté y reste toutefois importante et touche 44 % des habitants des quartiers défavorisés.

Plus de logements dans ces quartiers

Parallèlement, l’habitat se densifie dans ces quartiers, avec la construction de nombreux immeubles, de logements sociaux en particulier.

Entre 2008 et 2019, la croissance du nombre de logements (+ 1,8 % en moyenne par an, + 60 000 sur la période) est trois fois plus rapide que celle de la population (+ 0,6 % par an, + 53 000 habitants sur la période).

De plus en plus de quartiers favorisés et de quartiers en grande difficulté

Les quartiers favorisés et les quartiers en grande difficulté sont plus nombreux qu’il y a dix ans.

Entre 2008 et 2019, les deux tiers des 114 quartiers ne changent pas de groupe. En revanche, 23 quartiers rejoignent un groupe aux caractéristiques plus favorables grâce à une forte croissance de l’emploi et/ou des revenus de leurs habitants.

En 2019, neuf quartiers rejoignent le groupe des quartiers en grande difficulté. Ils sont désormais 19. Parmi eux : la Rivière des Galets au Port, la Ravine Blanche, à Saint-Pierre, la Rivière du Mât à Saint-André, Beaufond à Saint-Benoît. Dans ces quartiers en grande difficulté, seulement 38 % de la population travaille, et 32 % des jeunes ne sont ni en emploi, ni en études.

De fortes améliorations au Sud et à l’Ouest

Les quartiers où la situation socioéconomique s’améliore sont situés en majorité au Tampon, à Saint-Pierre, à Saint-Paul et à Trois-Bassins. Leur dynamique économique favorable se conjugue à la mise en service de la route des Tamarins en 2009, qui a désenclavé le sud-ouest de l’île. La plupart passent ainsi du groupe de quartiers "défavorisés" à celui des "plutôt favorisés".

Les quartiers de Montvert les Hauts à Saint-Pierre et de Tan Rouge à Saint-Paul font partie des quartiers où la situation progresse le plus. La part de cadres et de professions intermédiaires augmente deux fois plus rapidement dans ces quartiers de Saint-Pierre et de Saint-Paul qu’en moyenne.

Plusieurs quartiers du Nord de l’île voient également leur situation socio-économique s’améliorer très nettement : La Ressource - Terrain Élisa à Sainte-Marie avec la création ex nihilo du quartier de Beauséjour qui accueille une population davantage en emploi que la moyenne, Les Jacques - Bel Air à Sainte-Suzanne, où les déménagements sont plus nombreux qu’ailleurs, et Bellepierre - Le Brûlé à Saint-Denis. Dans l’Est, la situation s’améliore aussi nettement dans le quartier du Bras des Chevrettes à Saint-André.