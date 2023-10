En cinq ans, la plateforme "Stages.re" a déjà séduit des milliers de recruteurs et de stagiaires réunionnais

Stages.re, une plateforme en ligne financée par l'Etat et de la Caisse d'allocations familiales de La Réunion, se propose de regrouper, comme son nom l'indique, les offres de stage proposées par les entreprises réunionnaises. En cinq ans, 1 200 recruteurs et près de 16 000 demandeurs auraient trouvé satisfaction.

HA / ODL •

Sur la page d'accueil du site internet Stages.re, les offres d'emplois, de stage et d'alternance s'affichent en grand format aux côtés des noms de diverses collectivités et de grandes entreprises locales.

Cette plateforme financée par l'Etat et de la Caisse d'allocations familiales de La Réunion se propose en effet de mettre en relation l'offre et la demande, avec plus de 250 offres d'immersion en entreprises publiées en ligne.

Un bilan encourageant

Pour les jeunes réunionnais en quête d'un stage, la démarche peut vite s'avérer fastidieuse habituellement. D'où l'intérêt de ce site qui fête cette année ses cinq ans d'existence. Son bilan est plus qu'encourageant puisqu'au total, quelque 1 200 recruteurs et près de 16 000 demandeurs ont été réunis grâce à lui.

Des propositions dans plusieurs secteurs

L'offre est particulièrement variée avec des propositions dans le domaine de la communication événementielle, dans le BTP, la boulangerie ou encore la parapharmacie.

Les demandeurs n'ont qu'à cliquer pour postuler en ligne, encouragés par des témoignages forcément très positifs. "Je recherchais un stage dans le service à la personne, la santé ou le social et j'ai trouvé une mission de service civique dans le domaine du social", confie ainsi une jeune femme.

Une autre candidate confie avoir trouvé une offre d'emploi dans son domaine "au bout d'une semaine à naviguer sur le site". Parmi les atouts du site, les aides à la rédaction de CV en ligne, des conseils pour réussir son entretien, des notions de savoir-être et de communication positive, le tout avec le ton décontracté que peuvent avoir certains influenceurs sur internet.

Le service bientôt proposé aux élèves de 3ème ?

"L'idée c'est d'avoir un discours très direct et accrocheur pour que les jeunes mais aussi les moins jeunes puissent s'inscrire. On a aussi quelques allocataires qui sont dans des parcours d'insertion et qui se sont inscrits", explique Catherine Pitarque, responsable du département Famille à la CAF de La Réunion.

La plateforme envisage désormais d'élargir son activité pour répondre aux requêtes des élèves de 3ème à la recherche d'un stage d'entreprises. Avec la décision prise par le gouvernement de demander aux élèves de 2nde de suivre un stage de deux semaines en entreprise, la plateforme pourrait même crouler sous les demandes !