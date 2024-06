Enfants de la Creuse : après 56 ans de séparation, des retrouvailles émouvantes entre trois sœurs réunionnaises

Après une enfance heureuse, Paulette, Réunionnaise, enfant de la Creuse adoptée en 1968, a retrouvé Annie et Thérèse, deux de ses sœurs, ce matin du mardi 4 juin 2024, à l’aéroport Roland Garros. L’apothéose de trois ans de recherches et d’investigations. Les trois sœurs ne s’étaient pas vues depuis 56 ans.

"J'ai attendu ce moment depuis très longtemps", fond en larmes Paulette Marteau, enfant de la Creuse, lors des retrouvailles avec ses deux sœurs, ce mardi matin, à l'aéroport de Roland Garros. Après avoir repris son souffle, elle poursuit : "je les aime de tout mon cœur et je suis très contente de les revoir".

Après 56 ans de séparation, l'émotion est intense et incontrôlable pour Paulette, Thérèse et Annie. Grâce à un généalogiste professionnel et trois ans d'investigations, les trois sœurs vivent ce mardi "un moment inoubliable", s'accordent-elles à dire.

Paulette, une enfant de la Creuse qui retrouve ses sœurs

Adoptée en 1968, Antoinette Lauret devient Paulette Marteau. "Je disais toujours que j'étais toute seule. Avec mes enfants, on cherchait, mais on n'avait jamais rien trouvé", se souvient Paulette. Aujourd'hui, sa famille est venue l'accueillir à l'aéroport, en commençant par sa grande sœur Annie, âgée de 86 ans.

"Elle té kom mon z'enfant, ma parti ziska Tampon, fouille dans la mairie partout. Mwin té pense qu'elle té fini décédée, parce que mi té rode partout, mais mi té trouve pu rien !", s'exclame Annie Lauret, heureuse de retrouver sa petite sœur Paulette.

Thérèse Lauret, quant à elle, n'en revient pas. Elle ne pensait pas vivre ce moment un jour. "C'est formidable, je suis heureuse. Je suis malade, j'ai subi des opérations, mais aujourd'hui ça va. J'ai retrouvé ma sœur, c'est une bénédiction", confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Après trois ans de recherches, des retrouvailles inoubliables

Ces retrouvailles ont été rendues possibles grâce à l'intervention de Claude Rossignol, généalogiste professionnel. Après trois ans de recherches et d'investigations, son travail sans relâche a porté ses fruits.

Il a retrouvé l’endroit où était inhumée la mère adoptive de Paulette et a laissé un message à son intention sur la tombe. C'est ce qui a permis à la famille de se retrouver.

Ça a été très difficile. J'ai passé beaucoup d'appels, sans même avoir de réponses. C'était compliqué de trouver l'endroit où sa mère adoptive a été inhumée. On a demandé à poser une pancarte à cet endroit. C'est la mairie qui s'en est chargée. Trois ans après, la famille a trouvé la pancarte. On ne s'y attendait plus. Et puis, quand on vous appelle, c'est juste fantastique. Claude Rossignol, généalogiste

Des retrouvailles 56 ans plus tard, "un petit miracle de la vie"

Claude Rossignol parle aujourd'hui "d'un petit miracle". Quant à Paulette, elle se souvient comme si c'était hier du jour où elle a vu la pancarte.

Un beau jour, je suis allée sur la tombe de ma mère adoptive. J'ai trouvé un message avec un numéro de téléphone. J'ai stressé, mon cœur battait vite. Je me demandais ce qu'il se passait. Maintenant, je ne suis plus seule, j'ai retrouvé ma famille. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que je ressens. Paulette Marteau, enfant de la Creuse

De retour à La Réunion pendant deux semaines, Paulette repart le 18 juin dans l'Hexagone. Mais les trois sœurs ont promis de se retrouver très rapidement.