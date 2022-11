Entre-Deux : une unité de potabilisation pour en finir avec l’eau trouble au robinet

Les habitants de l’Entre-Deux ne devraient plus avoir d’eau trouble au robinet. Une unité de potabilisation vient de voir le jour sur le territoire de la commune. D’abord la moitié, puis 85%, des habitants vont bénéficier d’une eau de qualité supérieure.

La commune de l’Entre-Deux est désormais équipée d’une unité de potabilisation. Elle a été inaugurée hier, vendredi 4 novembre. 1 630 familles, soit la moitié des habitants de la commune, ne devraient plus avoir de l’eau trouble au robinet.

Eliminer la turbidité et améliorer la qualité

L’eau distribuée sera en effet moins turbide et de meilleure qualité, confirme Patrick Gonthier, agent de production. " Avant c’était de l’eau brute et maintenant on aura une qualité un peu supérieure, avec des normes à respecter en sortie d’usine ", précise-t-il.

Une eau de meilleure qualité, qui ne devrait plus avoir à être coupée en période de pluies par exemple.

Un chantier d’envergure

Une problématique dont a beaucoup souffert la commune, confie le maire Bachil Valy. Il faut savoir que les richesses d’eau de la commune, qui se trouve sur le massif du Dimitile, descendent vers le Bras de la Plaine, dit-il.

" Des millions ont été injectés pour transférer par pompage, pour faire monter l’eau jusqu’au pied de l’Argamasse ", explique l’édile de la commune. Le chantier a coûté près de 2,250 millions d’euros, financés par l’Etat, l’Office de l’eau et la CASUD.

De 50% à 85% d’ici peu

Ce sont d’abord près de 50% des habitants de l’Entre-Deux qui vont bénéficier d’une eau potable de meilleure qualité au robinet. Assez rapidement, près de 85% des habitants seront concernés, assure Bachil Valy.