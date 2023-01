La Réunion en vigilance jaune fortes pluies et orages : la gendarmerie appelle les randonneurs à la prudence

L’île est en vigilance jaune fortes pluies et orages de 12h à 20h, ce lundi 9 janvier. De fortes précipitations sont attendues. La prudence est recommandée dans l’Ouest, le Sud et le Sud Est de l’île. Le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) appelle les randonneurs à la vigilance.

Hermione Razafinarivo / Michelle Bertil •

De fortes pluies et des orages sont attendus dans l’Ouest, le Sud et le Sud Est de l’île. La Réunion est en vigilance jaune fortes pluies et orages dès 12h, ce lundi 9 janvier, jusqu’à 20h au moins. Le PGHM appelle les randonneurs à la prudence. Un danger peut vite arriver en saison des pluies avec une brusque montée des eaux.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Prudence et vigilance si vous êtes dans les sentiers de La Réunion, en cette période de vacances, mais aussi de pluies. La gendarmerie met en garde

Le Bras de la Plaine et la montée des eaux

Pendant les vacances, le sentier du Bras de la Plaine à l’Entre-Deux fait partie de ceux qui attire de nombreux randonneurs. "Il est aquatique, attrayant, mais dangereux", alerte le lieutenant Stéphane Narbaud du PGHM.

Après une période de pluie, les eaux peuvent très vite monter et mettre les randonneurs en difficulté. "Lorsque vous avez une montée des eaux, le niveau d’eau passe de la cheville à la hanche ou au torse", explique le lieutenant.

Conseils de prudence

Pour randonner en sécurité, il faut respecter quelques règles. "La première des choses à faire est de connaître son itinéraire, se renseigner sur la difficulté, savoir avec qui on part et regarder la météo", affirme le lieutenant Sébastien Nabaud.

"Vous devez savoir s’il a plu la veille, s’il continue de pleuvoir et si l’on prévoit encore de la pluie avec un bassin versant, ce qui canalise la pluie et fait monter les eaux très rapidement", poursuit-il.

Il ne faut pas hésiter à renoncer dès qu’une difficulté apparaît, prévoir du matériel de pluie, de quoi se nourrir et un moyen de communication fiable pour pouvoir joindre les secours, "c’est très important !", insiste Sébastien Nabaud.

2022, riche en interventions

Les équipes du PGHM ont eu une année riche en 2022 avec 817 interventions : "C’est 11% d’augmentation par rapport à 2021, c’est énorme", assure le lieutenant. La majorité d’entre elles concerne la randonnée. Trente personnes ont été secourues sur le sentier du Bras de la Plaine.

L’année dernière, la montée des eaux a entraîné un décès en randonnée.