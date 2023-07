Le Village préféré des Français : le petit bourg de l’Entre-Deux se classe à la 11ème place

Partager :

La petite commune du Sud, située entre le Bras de la Plaine et le Bras de Cilaos, et aux plus de 7 000 habitants, participait au concours du "Village préféré des Français". Pas de titre cette année, mais une honorable 11ème place. Les résultats ont été donné hier soir, vendredi 30 juin.

Sélectionné pour participer à l’émission "Le Village préféré des Français", présentée par Stéphane Bern, l’Entre-Deux n’a pas remporté le titre, mais s’est tout de même hissé à la 11ème place du classement. Un écrin de verdure au pied des montagnes Fiers d’avoir été sélectionnés, les habitants restent un peu déçus que leur écrin de verdure au pied de la montagne, et ses 250 cases créoles, n’ait pas séduit davantage. Vue, village pittoresque, cadre de vie, tranquillité, pour les habitants le village ne présente que des atouts. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : L’Entre-Deux, 11ème Village préféré des Français. Une forte visibilité et des retombées touristiques espérées Les commerçants et artisans se félicitent de ce passage dans l’émission de télévision, et espèrent profiter de l’engouement généré. Des retombées touristiques également espérées par le maire de la commune de l’Entre-Deux, Bachil Valy. Sa commune bénéficie ainsi d’une visibilité nationale. Légèrement déçu également, il reconnait la " loi du scrutin ". Cependant, pour Bachil Valy, le mode de scrutin " n’est pas adapté ", il pense en effet qu’il " aurait été préférable d’avoir un jury expérimenté dans des thématiques pour mieux juger ".

