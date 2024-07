Étang-Saint-Leu : Kamla Beechouk tuée, son ex-mari toujours en cavale

La femme de 62 ans a été retrouvée morte à son domicile, à l’Etang Saint-Leu, jeudi dernier. Ce mardi 23 juillet, son mari est toujours activement recherché par les forces de l’ordre.

GB / RI / LP •

Depuis jeudi dernier, c’est un sentiment de peur et de crainte qui plane dans le quartier de l’Etang Saint-Leu. Le 18 juillet, une femme de 62 ans, Kamla Beechouk, a été retrouvée morte dans la soirée à son domicile, au 259 de la rue Diale. Son ex-mari, Justin Baleinier, principal suspect dans cette enquête ouverte pour homicide, reste introuvable. Cette situation inquiète les proches et les voisins de la victime.

Justin Baleinier déjà condamné

Dans le chemin Diale, les maisons sont mitoyennes et les habitants se connaissent et se côtoient tous. Mais depuis le drame, les visages sont fermés, voire angoissés depuis que le corps sans vie de Kamla Beechouk a été retrouvé à son domicile. Elle portait des "plaies sur son bras et son visage causées très probablement par arme blanche", avait informé le Parquet.

Son ex-conjoint, suspect numéro un, est toujours activement recherché. Justin Baleinier n’a pas regagné son domicile depuis les faits. Diabétique, il a besoin au quotidien de médicaments. Connu de la justice, il a déjà été condamné il y a deux ans pour violences conjugales. Il avait fait de la prison et était sous le coup d’une mesure d’éloignement.

Le couple était séparé, pourtant, dans les faits, l’homme vivait à quelques mètres du domicile de la victime. Le jour du drame, Kamla Beechouk avait demandé l’aide de ses proches pour déménager à Saint-Paul.

Des obsèques à Maurice

Les forces de l’ordre continuent d’être présents dans le quartier et interrogent les voisins, mais pour l’heure, il n’y a aucune trace du suspect. La brigade de recherche de Saint-Pierre continue les investigations.

D'origine mauricienne, Kamla Beechouk avait quitté son île il y a douze ans pour La Réunion. Ses proches ont entamé les démarches pour que son corps soit rapatrié le plus tôt possible, afin que se déroule les obsèques.