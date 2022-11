Odysséa Réunion : 20 000 personnes rassemblées à L'Étang-Salé pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

La 15ème édition d’Odysséa Réunion se tient ce week-end à L'Étang-Salé. 20 000 personnes sont attendues pour participer à ce défi sportif solidaire contre le cancer du sein. L’occasion de récolter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein et l’amélioration du parcours de soin.

Chaque année, une vague rose submerge ainsi la forêt de l’Etang-Salé. La 15ème édition d’Odysséa se tient ces samedi 5 et dimanche 6 novembre à La Réunion, et va rassembler près de 20 000 personnes. Un record, d’autant que des inscriptions ont dû être refusées, faute de place.

Un défi sportif

Course Marmailles, course de 2,5km, de 5km et de 10 km étaient au programme de ce premier jour. Munis de leur t-shirt rose, les participants viennent montrer leur solidarité envers tous ceux qui sont touchés par le cancer du sein, malades et proches.

Demain matin, dimanche, une randonnée de 5km devrait rassembler plusieurs centaines de personnes.

Une opération de sensibilisation et d’information

Tous les ans, des milliers de personnes se rassemblent pour cet événement. Un événement sportif pour sensibiliser le grand public au cancer du sein et sur les moyens de lutter contre la maladie et les dispositifs pour accompagner les malades et leurs familles.

Un événement solidaire

Ce défi sportif est aussi l’occasion de récolter des dons. Les fonds sont reversés à la recherche de nouveaux traitements et à l’amélioration des parcours de soin.

Odysséa joue également un grand rôle dans la prévention, en sensibilisant au dépistage précoce, et d’accompagnement des malades et de leur famille.