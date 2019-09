Les étudiants rattachés depuis le 1er septembre à la CGSS

CGSS ETUDIANTS RATTACHES AU REGIME GENERAL SCKB Fbch

Les étudiants sont aujourd'hui des assurés sociaux comme les autres. Ils ne sont plus obligés de cotiser à une mutuelle étudiante, ils rejoignent le régime général ou celui de leurs parents.Lorsque un jeune entamait auparavant des études en établissement supérieur, il devait obligatoirement s'affilier à une sécurité sociale étudiante, une mutuelle, et payer 217 euros de cotisation. Celle dernière disparaît, pour faire place aujourd'hui à une contribution unique de 91 euros réglée à l'inscription, et qui sera utilisée pour le financement de la vie sur le campus..La réforme de ce régime qui remonte à 1948, fait partie " du plan étudiant " initié en 2017 par le gouvernement. celui-ci qui s'était engagé à rendre du pouvoir d'achat aux jeunes, estimant que " les coûts de gestion des mutuelles étudiantes étaient trop élevés et la qualité de service insuffisante ".Le reportage de Sigrid Chane-Kaye-Bone et Florence Bouchou