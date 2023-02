Euromillions : au Port et à Sainte-Marie, deux Réunionnais chanceux remportent un million d'euros chacun

Deux Réunionnais ont empoché chacun un million d'euros lors du tirage du 3 février dernier à l'Euromillions. Le premier ticket a été validé au centre commercial du Sacré-Coeur au Port, et le second à celui de Duparc à Sainte-Marie.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la chance a souri à ces deux Réunionnais qui ont validé leur ticket à l'Euromillions le vendredi 3 février dernier. Ils ont remporté la coquette somme d'un million d'euros chacun lors d'un tirage exceptionnel.

Le premier joueur a validé son ticket au loto du centre commercial du Sacré-Coeur au Port tandis que le second l'a fait au centre commercial de Duparc à Sainte-Marie. Ils pourront se faire plaisir et investir peut-être dans une maison ou une belle voiture, et bien sûr voyager à n'en pas douter !

25 gagnants en France

Au total, plus de 100 tickets gagnants "My Million" étaient proposés dans toute l'Europe et parmi les 25 gagnants recensés en France, figurent donc nos deux Réunionnais. La plupart d'entre eux ont été reçus au siège de la Française des Jeux pour percevoir leur gain et profiter également d'un déjeuner-croisière sur la Seine !

Un jackpot de plus de 27 millions d'euros était également en jeu pour le tirage du 3 février mais aucun joueur n'avait trouvé les bons numéros.