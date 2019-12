Export de végétaux : les mangues, citrons et piments interdits, les letchis soumis à déclaration au 14 décembre

La réglementation évolue le 14 décembre prochain. Impossible d’emporter dans ses valises ou d’envoyer par colis des mangues, citrons et piments. Les letchis et les fruits de la passion devront être déclarés. Les explications.

LH / Jean-Claude Toihir •

©Reunion la 1ère

Le 14 décembre prochain, les modalités d’export de végétaux et de fruits depuis La Réunion vont changer. Les professionnels agricoles et les prestataires devront se conformer à la réglementation européenne qui vise à renforcer les contrôles de certains produits tels que les letchis et les fruits de la passion.Il s’agit ainsi de protéger le territoire européen face à l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, comme la mouche de fruits pour La Réunion. Les particuliers, qui expédient des colis vers l’Europe, sont également concernés.Reportage de Jean-Claude Toihir et Thierry Chenayer.Ainsi, mangues, piments, poivrons, citrons et autres agrumes seront totalement interdits. Letchis, fruits de la passion et tout autre végétaux seront autorisés jusqu’à 5 kg, au-delà il faudra faire une déclaration. Enfin, ananas, noix de coco et bananes seront autorisés sans aucune restriction.Le prestataire, effectuant l’expédition du colis comme La Poste, sera chargé des vérifications. Les colis seront ouverts et les agents pourront procéder au retrait des végétaux interdits en glissant dans le colis une note d’information pour le destinataire. L’expéditeur sera informé par courrier de l’infraction qu’il a commise.Le transport des végétaux dans les bagages est soumis aux mêmes règles. Un bureau de contrôle sera installé à l’aéroport. Les voyageurs souhaitant amener avec eux des produits soumis aux contrôles, tels que les letchis, fruits de la passion ou orchidée, devront s’y présenter.Les inspecteurs phytosanitaires procéderont à un examen sur place et pourront délivrer les documents obligatoires pour le voyage. Il est recommandé aux voyageurs, dont la quantité de végétaux dépasse les 5 kg, de prendre leurs dispositions.