Face aux pétards et feux d'artifices, comment éviter que nos chiens prennent la fuite ?

A la fourrière de la CASUD, on constate moins d'animaux errants après les fêtes de fin d'année.

Qui dit fin d'années dit pétard et feux d'artifices. Une période que craignent les animaux, et plus particulièrement les chiens, très sensibles au bruit. Quelques conseils pour limiter les risques de fuite.

JCTS avec Loïs Mussard •

Si pour certains les feux d'artifice et pétards sont indissociables de l'ambiance des fêtes, pour nos compagnons à quatre pattes c'est plutôt la panique à chaque détonation. D'où les fuites nombreuses de nos toutous en cette fin d'année. Malheureusement, ils se retrouvent alors divaguant sur la voie publique, et s'exposent à de nombreux dangers, celui de la circulation en premier lieu. Le reportage de Réunion La 1ère : Le réveillon du 31 décembre et les pétards sont une soirée redoutée pour les animaux. "Les animaux ont peur du bruit. Les chiens ont l'ouïe beaucoup plus sensibles que la nôtre, et chaque détonation est pour eux un coup de tonnerre. Ils peuvent être pris de panique, pour une grosse majorité, d'autres sont habitués ou désensibilisés. Mais quand il panique, par tous les moyens il va essayer de s'échapper", prévient Eddy Turby, responsable environnement animalier SEMRRE (Société d'économie mixte Réunion Recyclage Environnement). Essayer d'atténuer le bruit Il a quelques conseils pour prévenir ces fuites : garder l'animal autant que possible à l'intérieur pour atténuer le bruit, "qu'il ne subisse pas de plein fouet la détonation". Attacher son animal n'est pas vraiment une bonne idée, sauf peut-être à l'aide d'un harnais, mais pas autre chose. Car pas question de le faire par le cou. "Pris de panique, il peut s'étrangler", avertit Eddy Turby. Des sédatifs sont aussi disponibles chez les vétérinaires, sous forme de comprimés à administrer avant le réveillon. Des efforts de sensibilisation qui commencent à payer Les efforts de sensibilisation menées par les collectivités commencent à porter leurs fruits. Bonne nouvelle, à la CASUD, les gestionnaires de la fourrière ont même constaté une diminution de l’errance animale après le réveillon de Noël comparé aux années précédentes. A la fourrière de la CASUD, on constate moins d'animaux errants après les fêtes de fin d'année. • ©Loïs Mussard Karen Domitile, chargée de mission errance animale à la CASUD, explique que des équipes de médiation effectuent en amont des visites chez les particuliers. "On leur explique qu'il faut qu'ils gardent leur animaux chez eux pour éviter qu'on ait à les capturer par la suite. Ils sont assez réceptifs depuis quelques années", constate-t-elle. Enfin, en cas d'observation d'animaux errant sur la routes après les fêtes, il est conseillé de contacter la fourrière ou le numéro vert de votre communauté de communes pour qu'ils soient récupérés par des professionnels. A noter, le numéro vert de la CASUD : 0800 327 327 ou 0692 77 34 19

partager l'article