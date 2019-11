Festival au fil de l’eau à la Rivière Saint-Denis

Invitation à déambuler, à découvrir, à se détendre, les berges de la rivière Saint-Denis sont à la fête ce samedi. Artistes, associations invitent les gens du quartier et de la ville à profiter d'une belle journée au fil de l'eau.

Michelle Bertil •

Envahie par les fataks, on ne voit plus très bien l'eau se faufiler entre les galets du lit. La rivière Saint-Denis grouille pourtant d'une vie qui a longtemps amenée les habitants à venir sur ses berges, lancer la canne à pêche, ou se promener. Son histoire est riche pour qui veut bien s'arrêter et écouter les guides raconter comment les forges de l'Artillerie tournaient grâce à la force de l'eau au XVIII siècle. Ils vous diront que le Jardin du Roi était installé dans le coin mais que les crues l'ont obligé à déménager plus en hauteur. L'association Pti Colibri qui organise ce premier festival aimerait qu'on reprenne le cours des choses pour redonner ses lettres de noblesse au plan d'eau où les amoureux faisaient aussi par le passé des balades romantiques.



En attendant différents ateliers se sont installés sous les arbres le temps d'une journée. Peintres, conteurs, artisans, et jeux.