Fin de l'éruption du Piton de la Fournaise après plus d'un mois de spectacle

Débutée le 2 juillet dernier, l'éruption du Piton de la Fournaise a pris fin ce jeudi 10 août aux alentours de 5 heures du matin, rapporte l'équipe de l'Observatoire volcanologique de La Réunion. Aucune hypothèse n'est écartée pour l'instant quant à l'évolution de la situation.

HA •

Débutée le 2 juillet dernier, l'éruption du Piton de la Fournaise s’est arrêtée ce jeudi 10 août aux alentours de 5 heures du matin, après "une phase de gaz piston", indiquent les scientifiques de l'observatoire volcanologique.

En réponse à leurs recommandations, le préfet de La Réunion a décidé lepassage en phase de sauvegarde du dispositif Orsec Volcan.

Un mois de spectacle

Pour l'instant, aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation à venir. L'équipe de l'observatoire n'en exclut aucune, de l'arrêt définitif de l'éruption à une possible reprise de l'activité sur le même site, voire ailleurs, compte tenu de la poursuite de l’inflation de l’édifice.

Le spectacle aura duré plus d'un mois. Et ces dernière semaines, la coulée était toujours visible depuis de la Route des laves dans le Sud sauvage, entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. De quoi ravir les Réunionnais et les touristes en cette période de vacances scolaires.

Une éruption localisée sur le flanc Sud-Est

Le 2 juillet dernier, à 7h36, une crise sismique accompagnée de déformations rapides avait été enregistrée alors que le trémor éruptif n'apparaisse aux alentours de 8h30.

Cette éruption s'est concentrée au niveau de la fissure ouverte sur le flanc Sud-Est du volcan. La lave émanant de cette fissure a dévalé les Grandes Pentes avant qu'un front de coulée ne reste figé à 1,8 km de la route à une altitude comprise entre 900 et 1 700 mètres.