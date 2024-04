Fin du ramadan : les musulmans de la Réunion se préparent à célébrer l'Aïd-El-Fitr.

À partir de ce mardi 9 avril à la nuit tombée, les musulmans de la Réunion auront les yeux scrutés vers le ciel. S’ils aperçoivent la lune, cela signifie la fin du ramadan. Ils célébreront alors l'Aïd-El-Fitr. Une fête de partage qui marque la fin d’un mois de jeûne, d’introspection et de connexion aux autres.

À Saint-Benoît, la famille Naimoudine se prépare à fêter la fin du ramadan. En attendant de connaître la date exacte de l'Aïd-El-Fitr, tout le monde met la main à la pâte. Il faut être prêt pour le grand jour.

« Tout le monde est excité. L’Aïd arrive et pour nous c’est une grande fête. On est content et on se sent bien. On a pu finir le ramadan jusqu’au bout. Dès que la lune est vue, on court pour embellir la maison du mieux qu’on peut. Il faut que tout le monde soit prêt » explique Zalia, la mère de famille.

Regardez le reportage sur Réunion la 1ère :

Bientôt la fin du ramadan. Les musulmans de La Réunion se préparent pour l'Aïd-El-Fitr.

La fin d’un mois de jeûne et d’introspection

L’Aïd-El-Fitr marque la fin du ramadan. Une épreuve physique et mentale pour les musulmans qui se félicitent d’avoir tenu jusqu’au bout dans un esprit de partage et de convivialité.

« Au départ le ramadan c’était un peu difficile mais comme on est en famille, ça motive. Pour l’Aïd Moubarak, on se souhaite une bonne santé et des bonnes intentions pour avancer dans la vie » raconte Bérou, le père de famille.

À Saint-Benoît, la famille Naimoudine se prépare à fêter la fin du ramadan. • ©Laurent Figon

L'Aïd-El-Fitr une fête de partage en famille et entre amis

Tout le monde participe pour célébrer la fin du ramadan. Chaque famille ouvre ses portes pour partager les mets qu’ils ont soigneusement préparé.

« Le ramadan s’est bien passé. À l’école, on a la tête occupée. Donc on ne pense pas à boire et à manger dans la journée. Le ramadan et l'Aïd-El-Fitr sont des moments de partage et ça nous conduit à devenir des meilleures personnes de jour en jour » raconte Nélina, la fille de Zalia et Bérou.

Après avoir fêté l’Aid-El-Fitr, certains musulmans poursuivent un jeûne de six jours. • ©Laurent Figon

Après le ramadan, place au mérite de Chawwal

Après avoir fêté l’Aid-El-Fitr, certains musulmans poursuivent un jeûne de six jours. C’est ce qu’on appelle le mérite de Chawwal. Tous les fidèles musulmans qui choisissent de jeûner pendant ces six jours supplémentaires, après avoir fait le ramadan pendant un mois, bénéficient d’une récompense qui équivaut à une année entière de carême.

Comme tous les jeûnes non obligatoires, un des mérites du jeûne de Chawwal est la multiplication des bonnes actions. Car pour Allah, toute bonne action doit être multipliée.