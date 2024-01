Fortes pluies dans le Sud : les collèges et lycées reprennent les cours ce mercredi, sauf à Saint-Louis

Le rectorat de La Réunion informe que les cours reprendront normalement dès ce mercredi 31 janvier 2024 pour tous les collèges et lycées du Sud, sauf à Saint-Louis où les pluies persistantes ne permettent pas l'accueil des élèves.

Le Sud de La Réunion est touché par d'importantes pluies depuis plusieurs jours. Radiers submergés et routes inondées, ont provoqué des difficultés de circulation dans de nombreux secteurs, menant le rectorat à annoncer la fermeture des établissements scolaires de plusieurs communes pour garantir la sécurité de tous.

Mais la situation s'améliorant, l'académie de La Réunion annonce le retour à la normale dans les collèges et lycées de Cilaos, l'Etang-Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph et Saint-Pierre, dès ce mercredi 31 janvier 2024.

Collèges et lycées toujours fermés à Saint-Louis

En revanche, les collèges et lycées de Saint-Louis eux ne pourront pas accueillir les élèves demain, en raison des intempéries qui persistent encore dans la région. En effet, des radiers, s'ils ont pu rouvrir dans la journée, ont été à nouveau submergés quelques heures plus tard, et des précipitations se sont encore abattues sur les hauteurs.

Rappelons qu'une vigilance orange fortes pluies et orages reste en vigueur sur le Sud-Est et l'Est de l'île cette nuit. Le reste de l'île est en vigilance jaune.

Le point sur les transports scolaires de la Civis

La Civis informe par ailleurs que les circuits de transport scolaire du second degré seront "quasiment tous opérationnels" ce mercredi 31 janvier "avec néanmoins quelques ajustements sur certains circuits ou des impossibilités de desserte de secteurs au regard des conditions de circulation".

Le détail des perturbations ci-dessous :



SAINT-PIERRE :

• Ravine des Cabris chemin Petit Frère : SP44A en direction du collège Ravine Des Cabris et du Lycée

de Bois d'Olives prise en charge des élèves en bas et en haut du chemin

• Mont-Vert les Hauts chemin Cimetière non praticable en partie = Les circuits SP19A et SP20A en

direction du Lycée R. Garros : passage par chemin Grosset puis demi-tour chemin Terrain Isautier

• Terre des Chênes : les circuits SP19A et SP20A en direction du Lycée R. Garros opéreront une prise

en charge en bas du chemin

• Chemin Boissy : les circuits SP19A, SP41A, SP49A ne pourront desservir la partie haute



SAINT-LOUIS :

• Le Tapage, chemin Dépôt : SL17A, SL35A Cité Scolaire, opéré jusqu'au croisement "Poulailler",

terminus non desservi

• Le Tapage, Ligne Chevalier : SL17A, SL35A ne pourrons desservir ce secteur

• Radier La Ouette = SL02A, SL08A, SL11A, SL20A, SL26A, ES10A, SL17A, SL35A, SL19A, SL25A bien opérés mais déviés par chemin du Ruisseau et rue Bellecombe



Attentions Les circuits suivants pourraient ne pas être desservis en cas de submersion de radiers :



• Radier Gol les Hauts (Chemin Richard, Rue Evariste de Parny) = SL05A - SL11A - SL14A - SL32A

- EX01A :partie haute non desservie si submergé.

• Radier Les Canots = SL20A , SL21A ne pourront desservir le secteur si submergé.



L’ETANG-SALE :

• Les Manirons, Chemin des Manirons : ES08A et ES20A sont bien opérés sur la partie basse mais

présentent un risque de ne pas pouvoir desservir la partie haute.



PETITE-ÎLE :

• De la Croisée Charrier à Bérive en passant par Piton des Goyaves (haut de PI) : EX11, EX12 passage par le littoral à partir de la Croisée Charrier vers le Tampon si toujours fermée (retards à prévoir)

• Chemin Adénor Payet et chemin des Bambous : Les circuits PI05, 20, 22A ne desserviront pas ces

chemins,la prise en charge s'effectuera en partie basse.

• Le Relais : les circuits PI19, PI 24A seront bien opérés vers le College J. Suacot mais la partie haute du secteur ne sera pas desservie.



AVIRONS :

• Fond Creux : les circuits AV02, AV04A et AV13A ne pourront pas desservir le secteur en direction du

collège Adrien Cadet.



CILAOS :

• Ouverture de la RN5 à 6h00, circuits habituels pour le collège + circuits des internes.