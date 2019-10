La France est passée à l'heure d'hiver

Le changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Il a été mis en place en 1976 pour réaliser des économies d'énergie sous des latitudes européennes où les écarts d'ensoleillement entre l'été et l'hiver sont importants. Ce qui n'est pas le cas pour la majorité des territoires ultramarins. Seule exception, Saint-Pierre et Miquelon, territoire de l'Atlantique Nord, qui change d'heure deux fois par an, en fonction du Canada du fait de sa proximité géographique. La Nouvelle-Calédonie, elle, a tenté à plusieurs reprises le passage à l'heure d'été permanent, mais est toujours revenue à son fuseau horaire d'origine.



Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union Européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été, le dernier dimanche de mars.



Toutefois il ne s'agira pas du dernier changement d'heure pour les français car même si en mars 2019 les eurodéputés ont voté pour la suppression du changement d'heure saisonnier, cette réforme devrait prendre effet seulement en 2021.

Le décalage horaire à La Réunion



L'une des principales répercussions du changement d'heure c'est le décalage horaire qui passe de 2 à 3 heures entre La Réunion et la Métropole. Les habitants doivent ainsi s'organiser pour pouvoir contacter les proches résidant dans l'Hexagone ou les institutions. Les heures d'arrivées et départs d'avion sont également à prendre en considération sans oublier les programmes télévisés ou radios. Les amateurs de matchs de football, par exemple, devront veiller plus tard pour connaître les résultats.