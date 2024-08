Geekali : les fans de culture pop ont rendez-vous à la Nordev ce week-end pour la sixième édition du festival

La sixième édition du festival Geekali a ouvert ses portes dans la matinée de ce samedi 3 août 2024, à la Nordev de Saint-Denis. Tout au long du week-end, les fans de culture pop partent à la découverte des quelque 50 stands du salon. Au programme, compétitions de jeux vidéo et défilé de Cosplay.

Le Geekali est de retour ce week-end du samedi 3 et dimanche 4 août 2024, à la Nordev de Saint-Denis. Cette sixième édition du festival est placée sous le signe de la K-pop cette année.

Sur ces deux jours, plus de 10 000 personnes sont attendues.

Salon Geekali à la Nordev : un week-end pour (re)découvrir la culture geek à La Réunion

Geekali, pour les petits et les grands

Petits et grands sont conviés à la Nordev. "Il y en a pour tous les goûts", assure Davy Vallé, représentant de l'organisation du Salon Geekali.

Au programme ce week-end, défilé de Cosplay, compétitions de jeux vidéo et un grand concert ce samedi soir de 19 heures à 1 heure du matin, avec la star de la K-pop coréenne "Kisu". Des artistes locaux animeront également la scène.

"Cette année, l'idée est de partir du territoire local pour aller vers l’international", souligne Davy Vallé.

On ne rentre pas au Geekali par le Japon en lui-même, mais plutôt par les arts, c'est-à-dire qu'on passe plutôt par la littérature et par les jeux, notamment les jeux vidéo, la création, la peinture, la musique avec la K-pop pour enfin arriver sur la culture geek. Autrement dit, sur les arts dits universels. C'est ça qu'on veut mettre en avant et c'est ça qu'on invite les gens à voir. Davy Vallé, représentant du Salon Geekali

Geekali : les fans de culture pop ont rendez-vous à la Nordev pour la sixième édition du festival • ©Amandine Rivière

Un concours de Cosplay : des costumes uniques

Le défilé de Cosplay attire non seulement la population locale, mais aussi celle venue de la zone Océan Indien, à l'instar du Mauricien Frédéric Lamarque, qui fait du Cosplay depuis dix ans maintenant. Il est venu au Geekali pour rencontrer les fans de cet art.

Dans ce concours, on va valoriser les gens qui créent leur propre costume. Ils doivent confectionner des costumes uniques eux-mêmes. Il faut que ça ressemble aux personnages choisis et ils doivent l'incarner sur scène et donner vie au personnage. On les note sur ces critères-là. Frédéric Lamarque, cosplayer professionnel

Geekali : les fans de culture pop ont rendez-vous à la Nordev pour la sixième édition du festival • ©Amandine Rivière

Cosplayer : de la passion au métier

"Peu de gens le savent, mais on peut devenir cosplayer professionnel. À la base, c'était ma passion, et puis, j'ai pu en faire mon métier, c'est juste génial", se réjouit Frédéric Lamarque.

"C'est un métier passion. On prend des commandes d'accessoires, on fait des apparitions dans des concours. On juge les concours aussi. On organise des événements et on y est invité. On bouge beaucoup, par exemple, en Afrique du Sud, dans l'Hexagone ou encore en Arabie Saoudite. C'est une expérience super", précise Frédéric Lamarque.

"C'est ma cinquième fois au salon Geekali. Je ne m'en lasse pas. J'ai malheureusement raté l'édition de 2021 à cause du Covid, mais autrement, je ne rate jamais ce festival. Aujourd'hui, je suis venu à La Réunion pour rencontrer les fans de Cosplay et pour le concours bien évidemment. Le Cosplay, à la base, c'est un mélange de deux mots : le replay et le costume. Frédéric Lamarque, cosplayer professionnel

Geekali : les fans de culture pop ont rendez-vous à la Nordev ce week-end pour la sixième édition du festival • ©Réunion La 1ère

"La culture geek se créolise"

Le but de ce sixième festival Geekali est de "montrer comment la culture geek, ici, à notre image, se créolise avec de nouvelles esthétiques, notamment à travers des choses qu'on découvre ou redécouvre. C'est le cas des mangas, par exemple, ou des jeux vidéo", précise Davy Vallé.

On a des concepteurs de jeux vidéo comme Lionel Darie qui a conçu les jeux Street totochèr, premier jeu de combat 100% péi ou Speed Intense Island, une course de voitures sur le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral. Des concepteurs comme lui sont présents au salon et font rayonner La Réunion à l'international. Davy Vallé, représentant de l'organisation du Salon

Retrouvez ci-bas les informations pratiques sur les horaires du festival Geekali à la Nordev :

Samedi 3 Août 2024 de 10 heures à minuit

Dimanche 4 Août 2024 de 10 heures à 20 heures