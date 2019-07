Le grand départ du Hadj

C’est pour tous, le voyage de leur vie. Ce lundi matin, entourés de leurs proches, une centaine de musulmans se sont retrouvés à l’aéroport Roland Garros. Chaque année, ils sont 2 millions de musulmans du monde entier, à se rendre dans les lieux saints de l’Arabie saoudite, à Médina d’abord puis à La Mecque. Ce grand Hadj qui se déroule lors du douzième mois du calendrier islamique est l’un des 5 piliers de l’Islam.

Un départ très attendu

Ce matin dans le hall de l’aéroport, la joie et la ferveur étaient sur les visages et dans les cœurs. C’est une aventure exceptionnelle qu’ils s’apprêtent à vivre, d’où ils reviendront changés et différents.



Les parents et les proches se déplacent toujours pour entourer ces voyageurs qui ne manqueront d’évoquer des grâces à leur attention, de les associer à leurs prières à des milliers de kilomètres de là.



Comme chaque année, l’association Groupe Hadj Réunion (GHR), fondé en 1987, met sur pied le départ de ces pèlerins depuis la Réunion, un voyage qui passera par Maurice, puis Dubaï et enfin Médina. Médina, ville extraordinaire, ville de lumière qu’ils évoquent avec émotion.



C’est là qu’ils abandonneront leurs habits pour s’enrouler pour les hommes, dans des pièces de tissu de couleur blanche, synonyme de pureté mais surtout d’égalité des pèlerins devant Dieu. Ainsi vêtus, ils tourneront 7 fois autour de la Kaaba.



De retour à La Réunion, les pèlerins disent ne plus être les mêmes. Le pèlerinage est l’occasion de revoir leurs objectifs et d’opérer des tournants importants dans leur vie. Le Hajj transcende les hommes et des femmes qui parlent souvent de renaissance à leur retour.