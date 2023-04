Grève contre la réforme des retraites : à quoi s’attendre pour la mobilisation de ce jeudi 6 avril à La Réunion ?

Alors que la réforme des retraites a été adoptée, une onzième journée de mobilisation nationale a lieu, ce jeudi 6 avril. A La Réunion, l’intersyndicale organise deux défilés et prévoit des actions coup de poing devant des centres commerciaux. Le point ici.

LP •

L’intersyndicale promet un "jeudi noir" à La Réunion. Une nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 6 avril.

A La Réunion, l’intersyndicale organise deux défilés et prévoit des actions coup de poing devant des centres commerciaux de l’île.

Des manifestations à Saint-Denis et Saint-Pierre

Des défilés auront lieu à Saint-Denis, au départ du Petit Marché, et à Saint-Pierre, au départ du premier rond-point du boulevard Banks, près du fast-food.

La manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Denis, ce jeudi 19 janvier. • ©Imaz Press

Actions coup de poing devant les centres commerciaux

L’intersyndicale a aussi prévenu qu’elle mènerait des "actions coup de poing" jusqu’au 14 avril, en particulier devant les centres commerciaux de toute l'île.

"Entre le 6 et le 14 avril, nous ferons trois à quatre opérations coup de poing devant les centres commerciaux et certains grands magasins", annonçait en début de semaine Georges Caro, membre de l'intersyndicale.

Perturbations dans les écoles

Dans les écoles de toute l’île, des perturbations sont à prévoir pour l’accueil des enfants, les services de garderie et de restauration.

"En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels communaux, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, et de restauration scolaire sera fortement perturbé", annonce déjà la mairie de Saint-Denis. Idem à Saint-Pierre ou encore au Port. Tous les parents sont invités à se renseigner auprès des écoles.

Pas de transport scolaire

Des perturbations auront aussi lieu dans les transports. La CIVIS annonce qu’il n’y aura pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Cilaos et Les Avirons. Pour les collèges et lycées du Sud, les services de transport scolaire sont maintenus avec des risques de perturbation, prévient la CIVIS.

A La Réunion, la CFDT, CGTR, FO, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, SAIPER, ATTAC, CFE CGC et UNEF affichent toujours leur unité pour faire bloc contre le départ en retraite à 64 ans. Selon l’intersyndicale, "la mobilisation est plus que jamais nécessaire". Elle assure que "le combat n’est pas perdu" et qu’il doit continuer "pour la population".