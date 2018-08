Handicap : "votre CV est formidable", et pourtant…

Discrimination à l'emploi : témoignage Julien Tholoza Reportage - Réunion la 1ère - Marie-Ange Frassati

C’est pour attirer l’attention sur des milliers de personnes porteuses de handicap et aujourd’hui sans emploi que Julien Tholoza a voulu prendre la parole. Selon lui, la discrimination dans le monde du travail est bien présente.A 52 ans, malgré de bonnes qualifications, il n’arrive pas à décrocher une place dans une entreprise. Son CV séduit, mais au moment de l’entretien, les choses ne vont pas jusqu’au bout. La faute à son apparence physique, estime-t-il.Victime d’un AVC il y a 5 ans, Julien Tholoza garde aujourd’hui des séquelles. De son hémiplégie, il a récupéré une bonne partie de sa motricité, mais pas la totalité. Pourtant, il a profité de sa convalescence pour se former et obtenir un bagage qui, selon lui, devrait lui permettre d’accéder à bon nombre de postes.Aujourd’hui, il se demande comment retrouver un travail et à nouveau faire prendre part de façon active à la société. Julien dénonce la discrimination que subissent les personnes en situation de handicap.Le reportage de Marie-Ange Frassati.