Harcèlement scolaire : répondre à la souffrance des enfants et aux interrogations des parents

Un enfant sur 8 est victime de harcèlement scolaire à La Réunion. Les associations et autres acteurs de la lutte se réunissent pour sensibiliser et trouver des solutions face à ce fléau qui prend de l’ampleur.

En France, 6% des élèves seraient victimes de harcèlement, et l’an dernier 18 élèves se sont suicidés. A La Réunion, un enfant sur 8 en est victime.

Dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, le 10 novembre, les acteurs de la lutte contre ce phénomène qui prend de l’ampleur se sont réunis au lycée Nord Mémona Hintermann Affejee ce samedi 5 novembre.

Témoigner et sensibiliser

Associations, parents, partagent leurs expériences pour trouver des moyens de prévenir et lutter contre le harcèlement scolaire. L’événement du jour a été organisé par la PEEP, suite aux nombreuses demandes de parents d’élèves.



Harcèlement scolaire : comment sensibiliser la population à ce phénomène qui prend de l'ampleur.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

Avec les réseaux sociaux, le phénomène prend de plus en plus d’ampleur dans la société. " Les vidéos tournent, ils s’amusent avec, ils n’ont pas conscience de ce qu’ils provoquent ", explique Didier Wullschleger, membre de l’association EPA, "Ecoute-moi, protège-moi, aide-moi".

Un enfant sur 2 dit avoir été témoin ou victime de faits de harcèlement, des chiffres alarmants pour les associations.

En 2019, EPA enregistrait 280 appels concernant les violences sur enfants et harcèlement scolaire, en 2021 le chiffre est passé à 356. Didier Wullschleger, membre de l’association "Ecoute-moi, protège-moi, aide-moi"

Prévenir et accompagner

Différentes actions sont mises en avant pour prévenir dès l’école, ou encore offrir une aide juridique et psychologique aux victimes. Un réseau d’avocats spécialisé s’est créé à La Réunion.

Il est également de se tourner vers les psychologues et infirmiers scolaires, ainsi que les associations de prévention. A la rentrée 2021, l’Education nationale a lancé le plan de prévention pHARe, qui propose des formations pour lutter contre le harcèlement à l’école, pour les élèves et les parents.

Libérer la parole des victimes

A noter, en février l’application 3018 a été lancée pour permettre le signalement urgent et la prise en charge des enfants victimes de harcèlement scolaire, et plus particulièrement de cyberharcèlement.

A La Réunion, une page Facebook "Mee Too Harcèlement scolaire 974" a été créée pour libérer la parole des victimes et de les accompagner.