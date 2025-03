Hausse des cas de leptospirose à La Réunion : l'ARS appelle à la vigilance.

Depuis le 1er janvier 2025, 19 cas de leptospirose ont été déclarés à l’ARS La Réunion. Les conditions météo actuelles sont favorables au développement et à la transmission de la bactérie responsable de la leptospirose. L'ARS appelle à la prudence.

Cette maladie est causée par des bactéries présentes dans l’eau stagnante et la boue contaminés par les urines d’animaux infectés. Après de fortes pluies, les activités de jardinage ou de loisirs en eau douce sont particulièrement à risque.

Les agriculteurs et les éleveurs sont les plus touchés par la leptospirose. Mais ils ne sont pas les seuls : les travaux de nettoyage et de jardinage qui ont suivi le passage de Garance exposent beaucoup plus de Réunionnais à la contamination. Et les pluies qui sévissent sur le département sont facteurs de propagation de la bactérieresponsable de la leptospirose.

L’ARS La Réunion et Santé Publique France recommandent donc une vigilance accrue : se protéger avec des gestes simples, consulter son médecin dès l’apparition de symptômes en indiquant si une activité à risque a été pratiquée.

Moins de cas qu’en 2024, mais plus de risques de contamination

Cette année, le redémarrage de la recrudescence ssaisonnière de cas etst plus tardive et moins élevée. Entre le 1er janvier et le 11 mars, 19 cas ont été déclaré à l’ARS contre 97 cas en 2024, pour la même période.

Le secteur Sud est le plus impacté avec 9 cas. Les régions Est, Nord et Ouest comptabilisent chacune 3 à 4 cas. Même si la moitié des cas est recensée dans le Sud, toute l’île est concernée par la leptospirose. Les pluies actuelles sont favorables à la dispersion et la survie des bactéries dans les milieux humides. Sans protection efficace, le risque de contamination est encore plus élevé lors d’activités de nettoyage des cours et jardins, de travaux agricoles et d’élevage, jardinage ou baignade en eau douce

Comment se protéger de la leptospirose ?

Porter des gants, bottes ou chaussures fermées, lunettes… pour jardiner, ramasser des déchets, déplacer des encombrants.

Ne pas marcher pieds nus ou en savates pour des activités en environnement humide ou boueux comme les flaques, eaux stagnantes, ravines.

Protéger ses plaies du contact avec l’eau avec des pansements étanches, les laver à l’eau potable et les désinfecter le plus tôt possible après l’exposition.

Éliminer toutes les conditions favorables aux rongeurs.

La leptospirose est une maladie grave

Si elle n’est pas traitée à temps, la leptospirose peut mener au décès. La bactérie entre dans l’organisme par la peau, en cas de coupures ou de plaies (même petites) ou par les muqueuses (œil, bouche, nez). En cas de symptômes comme fièvre élevée d’apparition brutale, grande fatigue, douleurs musculaires, articulaires, abdominales, nausées, vomissements, forts maux de tête : consulter rapidement son médecin.

Agir le plus tôt possible permet de limiter l’évolution vers une forme grave.

Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur la page dédiée de l'ARS La Réunion.