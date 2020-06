L'hommage du SDIS 974 aux sapeurs-pompiers de France décédés en service

A l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, ce samedi 13 juin, un hommage a été rendu aux soldats du feu décédés en service commandé et des personnels en exercice ont été décorés. L’occasion de rendre hommage à l’engagement de ces femmes et hommes.

Jacques Billant, préfet de La Réunion s'est rendu à la caserne de Saint-Denis pour la journée nationale des sapeurs-pompiers • ©Sébastien Autale

Un engagement sans faille

" Ces sapeurs-pompiers, par leur courage en toutes situations, leur engagement dans leurs missions et la passion avec laquelle ils répondent aux exigences de leur métier, sont à la fois la fierté de l’établissement et celle des Réunionnais ".

Hommage et reconnaissance

" C’est une médaille honorifique. Cela récompense l’engagement, le sérieux, le sens de la sécurité et de la responsabilité dans le travail. "

Cérémonie du souvenir et journée nationale des sapeurs-pompiers étaient au programme ce samedi13 juin au matin. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, accompagné du président du conseil d’administration du SDIS 974, Hermann Rifosta, et du directeur du directeur départemental du SDIS974, le contrôleur général Hervé Berthouin, a rendu hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé.Un moment pour ceux qui ont donné leur vie au service des citoyens et pour se souvenir de l’engagement 365 jours par an, jour et nuit, des femmes et des hommes sapeurs-pompiers. Des personnels qui réalisent près de 55 000 interventions par an, soit près de 150 par jour.La cérémonie s’est déroulée au centre d’incendie et de secours de Saint-Denis, en présence d’un nombre restreint de participants, au regard de la crise sanitaire actuelle. Le préfet de La Réunion et le nouveau président du conseil d’administration du SDIS 974 ont tenu à saluer la mobilisation des pompiers pendant cette crise du Covid-19.Au national, ils ont réalisés près de 90 000 intervention durant la crise sanitaire. 12 000 pompiers ont été touchés par le Covid-19. Un engagement qui mérite d’être reconnu et d’être salué, a affirmé Jacques Billant.Hermann Rifosta a déclaré :Des personnels ont aussi été décorés pour leur engagement et leur sens du devoir. Ainsi, la médaille d’honneur a été décernée aux sapeurs-pompiers dont l’engagement a été remarquable tout au long de leur carrière et qui continue de s’engager.La médaille de la sécurité intérieure a été remise aux personnels techniques pour une carrière d’engagement au sein du SDIS 974. Expedit Albaret, chef de cellule de maintenance et d’entretien, a été décoré ce samedi 13 juin. Pour lui :La Journée nationale des sapeurs-pompiers, à savoir les casernes ouvertes au public, la mise en place de village pompiers, les démonstrations et les présentations au grand public, est reportés au 12 septembre prochain.