L’hommage des Mafatais à leur facteur

MAFATE REACTION DECES FACTEUR DE MAFATE IVRIN PAUSE

Aujourd'hui Mafate s'est réveillé avec un vide, celui laissé par Ivrin Pausé. Le facteur a définitivement quitté ces abrupts remparts qui lui ont servi de berceau il y a 91 ans. Ivrin Pausé avait beau vivre sur le littoral depuis quelque temps, son coeur était resté lui là haut, accroché pour de bon.D'un ilet à l'autre, dans les maisons et les gites, la même tristesse, la même peine. Ivrin Pausé est celui qui pendant 40 ans, sous la pluie et dans le vent s'en allait par les sentiers, toquer à chaque porte, crier au bareau. A chacun un bout d'histoire, une anecdote, un souvenir à raconter sur homme discret qui avait choisi de passer sa vie au côté des Mafatais. Ivrin Pausé sera inhummé ce Samedi à la Plaine Saint-Paul.Le reportage de Henri-Claude Elma et de Willy Fontaine