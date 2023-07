Il réalise un tour de l’île à pied pour ramasser des déchets

Patrice Nabuchodonosor achève, ce vendredi, un tour de l’île à pied pour la nature. Il a ramassé tout au long de son périple tous les déchets trouvés sur les routes de La Réunion. Reportage.

C’est un tour de l’île à pied spécial qu’achève, ce vendredi, Patrice Nabuchodonosor. Cet homme, amoureux de la nature a ramassé des déchets jetés sur les routes de La Réunion tout au long de son aventure.

"La terre c’est nout momon"

C’est un geste écologique qu’il réalise depuis 2015. Patrice Nabuchodonosor est parti de Sainte-Marie lundi, direction l’Est, à pied. Pour lui, hors de question de passer à côté de déchets sans les ramasser. Des couches, des bouteilles, des canettes, il y a des déchets en tout genre dans son chariot. "Mi lé très spirituel, pou moin la terre c’est nout momon, c’est li i donne anou l’énergie et à manger, faut pas nou oubli la nature", raconte Patrice. Avec lui : un chariot, une palette et un vélo d’enfant, tout est recyclé. Il a dormi à la belle étoile dans un hamac ou à-même le sol.

"Partout La Réunion lé bien sale"

Aucun coin de l’île n’est épargné par les déchets jetés sur la route. Selon Patrice, "partout La Réunion lé bien sale" , mais il y a des endroits plus sales que d’autres, comme "dans le sud, vers la zone de Canabady où il y a beaucoup de déchets en plastique", assure-t-il.

"Bravo monsieur !"

C’est une démarche qui ne passe pas inaperçue auprès des Réunionnais.

Pour sa dernière journée de marche, Patrice est dans l’Ouest. Son action est loin de laisser les riverains insensibles : "C’est bien il a beaucoup de courage, mais vaut mieux chacun i ramèn son saleté", affirme une habitante de Trois Bassins. "Ceux qui jettent les déchets sont de gros cochons !, s’exclame une autre femme. Ce n’est pas bien de jeter les déchets par terre, on les emmène chez soi ! Il fait du bien aux gens, c’est très bien, bravo monsieur !", poursuit-elle. Un couple regarde avec admiration Patrice : "Au moins na un moune i fait quelque chose pou la planet, nou sens anou concerné mais nou fait pas rien, nou remercie a li de faire pour nous", déclare la riveraine. Pour son compagnon, il est indispensable de préserver l’environnement, "quand on voit des gens comme ça faire un tour de l’île, ce n’est quand même rien quoi ! Ils ont vraiment une conviction profonde, on ne peut qu’applaudir les gens comme ça", insiste-t-il.

Patrice achève son tour de l’île à pied ce vendredi avec le sourire et l’espoir d’un changement de mentalités.