L'île Maurice s'implique dans l'enseignement du français

Ce jeudi 28 novembre était, la journée de l'enseignement du français dans le monde. Un évènement qui est passé inaperçu à La Réunion et qui a été valorisé dans l'île soeur. Les thèmes retenus, pour cette première, étaient l'innovation et la créativité afin d'améliorer l'enseignement.

Fabrice Floch •

Un projet lancé en 2018

Tous les enseignants de Français à l'île Maurice participaient à un colloque

L'île Maurice, comme 160 pays à travers le monde, ont participé, ce jeudi, à la première journée internationale des professeurs de français.Notre langue est la cinquième la plus parlée dans le monde. Elle est enseignée via l'Alliance française dans les endroits les plus reculés de la planète par des professeurs qui partagent leur goût pour les textes, l'écriture et la culture de notre pays.Le jour du prof de français est une manifestation internationale qui permet de mettre en avant les enseignants et leur passion pour leur métier.Ce projet a été lancé le 20 mars 2018 à l'Académie française par le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, qui souhaite valoriser : "la langue française et le plurilinguisme". Les objectifs sont donc de favoriser l'apprentissage, la communication et la création en français.Pour cette première année, les enseignants ont abordé leur métier et les pistes qu'ils utilisaient pour favoriser l'apprentissage de la langue écrit actualitte.com À Maurice ( anciennement île de France ), les enseignants partagent un même constat : "il faut utiliser le manuel, mais pas seulement", dit l'un et l'autre de préciser : "Il y a la littérature, le théâtre, mais aussi les chansons, le cinéma" confient les professeurs de français de l'île Maurice à IonNews En fait, tous les outils sont utilisés. Des tablettes, aux tableaux interactifs, du jeu, aux échanges inter-classes avec des écoles de métropole, les "profs" innovent chaque jour dans leur coin. Cette journée est donc l'occasion de mettre en commun leur savoir enseigner où qu'ils soient dans le monde.