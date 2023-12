Concerts, bals, expositions, performances artistiques et jeux de lumières : Kromali, le festival de la création contemporaine, se tient tout au long de ce week-end du 2 et 3 décembre 2023. Pour sa troisième édition, le festival a lieu au front de mer de Saint-Paul sur 23 000 mètres carrés de surface. Ce dimanche, la journée sera dédiée aux enfants.

Annaëlle Dorressamy •

Le Festival Kromali, anciennement appelé Festival Réunion Métis, accueille une centaine d’artistes cette année. L’événement a lieu ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre 2023 sur le front de mer de Saint-Paul.

Un festival artistique nocturne

Kromali propose une programmation variée, avec plus de 150 artistes et des créations originales. Pour ces deux soirées du festival, les installations lumineuses nommées “Constellation des Flamboyants”, “Corail”,“Balançoire” et bien d’autres, illuminent la ville de l’Ouest.

Les visiteurs explorent le front de mer sous de nouveaux auspices. Au cours de la balade nocturne, les visiteurs profitent des spectacles, notamment des interventions urbaines “Scènes de Vie”, “La Rencontre”, “Taxi Brousse” et “Passerelles”.

Parmi les temps forts du festival, l’installation “Toute séparation est un lien” met en avant la lune sur le débarcadère.

Illuminations à Saint-Paul avec le festival de création contemporaine Kromali ce week-end • ©Réunion Métis

Concerts de ce samedi soir

À Gran place, le groupe Ousanousava se produit à 20h30, suivi à 23 heures de Sedjem et David Adelson.

À Ti place, à 19h15 Patrick et Samantha seront sur scène, suivi à 21h45 de Loki Lonestar.

À l’espace miroir, Audrey Saad et Brice Nauroy animent la soirée, suivie à 22h30 de Kobald.

À l’espace Badamier, le concert de Kaloune aura lieu à 19h45, suivi à 21h30 de Ben Gazar.

Ateliers pour enfants ce dimanche

Ce dimanche 3 décembre, de 16 heures à 19 heures, les enfants sont à l’honneur à l’espace Badamier. Ils peuvent participer à des ateliers ludiques “Zoizos de mon île” pour fabriquer son petit oiseau imaginaire à base de matériaux de récupération.

De 18h15 à 18h45, un atelier de musique traditionnelle indienne est proposé avec Jimmy et Gilbert Mariapin.

Au total, plus de 30 000 personnes sont attendues sur les deux jours.