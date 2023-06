Inceste et violences sexuelles : une commission indépendante est à La Réunion pour entendre les victimes

La Ciivise, Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles est arrivée à La Réunion pour recueillir les paroles des victimes. Deux réunions publiques sont organisées à Saint-Denis ce mardi 27 juin, et à Saint-Pierre, mercredi.

LP / Philippe Dornier •

Chaque année, en France, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles, et notamment l'inceste, selon la Ciivise. Ce mardi 27 juin, cette Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants entame une visite de deux jours à La Réunion.

Recueillir des témoignages

"La Ciivise a deux missions centrales, explique Edouard Durand, son co-président, invité de Réunion La 1ère, ce mardi matin. La première est de recueillir les témoignages des femmes et des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles et notamment d’inceste dans leur enfance. La seconde est de forcer la culture de la protection, évaluer les politiques publiques, et faire des préconisations de politiques publiques".

Deux réunions publiques

Deux réunions publiques sont organisées à l’Université à Saint-Denis ce mardi 27 juin, et à Saint-Pierre, demain, mercredi 28 juin. "La Ciivise n’est pas un tribunal, n’est pas un service de soin, n’est pas un service thérapeutique, c’est un espace de solidarité et de reconnaissance", assure Edouard Durant, co-président de la Ciivise.

Depuis septembre 2021, la Commission recueille la parole des victimes dans toute la France et se déplace à la demande des associations locales pour se "rendre compte de la situation".

"Briser le silence"

Environ 25 000 personnes ont témoigné depuis la création de la Commission en 2021. « Chaque témoignage est unique, chaque voix résonne en nous à la Ciivise comme une exigence et un espoir, assure Edouard Durand, son co-président.

A chaque fois qu’une personne vient confier son témoignage, elle dit "je le fais pour moi, j’en ai besoin, et aussi pour que demain, les enfants ne vivent pas ce que j’ai vécu". Edouard Durand

Selon Edouard Durand, les "victimes brisent le silence suite à des déclics, des événements qui peuvent être très différent". Il reconnaît que le livre de Camille Kouchner, "La Familia Grande" a eu un "impact important dans la société". Publié il y a un an, ce livre révèle des accusations de d’incestes dans cette famille. L’auteure analyse le silence qui entoure ce crime.

"Dans un cas sur trois, l’agresseur est le père"

Edouard Durand, co-président de la Ciivise, rappelle que "dans un cas sur trois, l’agresseur est le père".

Le viol, l’agression sexuelle est toujours une trahison, un vol, une perversion du besoin de sécurité de l’enfant. Quand c’est le père, le grand, le beau-père, l’oncle, c’est la personne qui est censée inspirer la confiance et la sécurité. Edouard Durand

Selon lui, "la stratégie de l’agresseur et son mode opératoire vient pervertir la loi". "L’une de nos membres dit : l’agresseur remplace l’interdit de la violence par l’interdit de la parole. Il ne faut pas parler", poursuit Edouard Durant. Les enfants victimes d’inceste se dessinent souvent sans la bouche, car il est interdit de parler.

"Gagner du terrain sur le déni"

Pour son co-président témoignage après témoignage, la Ciivise, aide à "gagner du terrain sur le déni". "L’Histoire de l’inceste et des violences sexuelles sur les enfants, c’est l’histoire d’un déni, poursuit Edouard Durant. La société veut faire comme si ce n’était pas vrai".

Des réunions ouvertes à tous

A La Réunion, ces réunions publiques sont un espace de témoignage, et "il faut courage et dignité pour témoigner". "Tout le monde est le bienvenu, rappelle Edouard Durant. Tout le monde peut venir, prendre la parole ou écouter, expérimenter la solidarité et construire avec nous la culture de la protection".

Prendre au sérieux la parole des enfants

"Nous devons progresser dans la culture de la protection", assure-t-il en rappelant que "73% des plaintes déposées pour des violences sexuelles sur des enfants sont classées sans suite". "Pour éviter ces classements sans suite, les enquêtes doivent être consolidées, explique le co-président de la Ciivise et ancien juge pour enfant.

Notre société doit davantage prendre au sérieux la parole des enfants qui révèlent des violences. Aujourd’hui, 3% des mis en cause pour viol d’enfant sont déclarés coupables. Edouard Durand

Des soins spécialisés en psycho-trauma

"Pour les personnes qui ont subi ces violences dans l’enfance c’est toujours du présent, ce n’est jamais caché dans le passé, poursuit Edouard Durant. Il y a le présent perpétuel de la souffrance. C’est de l’aujourd’hui, de la scène traumatique".

La Ciivise préconise pour les victimes un accès à un parcours de soin spécialisé dans le psycho trauma. "La société doit s’organiser pour réparer ce qui a été brisé dans la vie des autres", conclut-il.

A La Réunion, les réunions publiques auront lieu ce mardi à Saint-Denis, à l’université de 14h30 à 16h30, et à Saint-Pierre, amphithéâtre du campus professionnel, de 15h à 17h.