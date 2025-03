INFO PRATIQUE. Adaptation des transports scolaires dans l’Ouest et l’Est pour la reprise lundi

Ecoles fermées et routes détruites, le cyclone Garance vient perturber la reprise de l’école ce lundi 17 mars à La Réunion. Les transports scolaires sont contraints de s’adapter, particulièrement dans l’Ouest et l’Est. Retrouvez le point complet.

LH •

Ce lundi 17 mars, des milliers d’élèves réunionnais vont reprendre le chemin de l’école. Pour certains, la rentrée sera différée ou différente, à cause du cyclone Garance certains établissements ne sont pas en mesure d’accueillir les élèves.

Vendredi 28 février dernier, le phénomène a occasionné de nombreux dégâts sur les routes également. Si bien que les transports scolaires pourront être perturbés dans certains secteurs, lundi prochain. Des adaptations du service de transport sont donc mises en place.

Des navettes à La Possession

A La Possession, le cyclone a provoqué des dégâts au niveau de la ravine des Lataniers. La portion haute du chemin des Lataniers est inaccessible à partir de l’arrêt Rose des Bois pour les gros gabarits, une navette sera donc mise en place.

Une navette PP42, de 9 places, assurera la liaison entre la partie haute de la Ravine des Lataniers et l’arrêt Rose des Bois, le matin pour les élèves du collège et du primaire. Le bus PP14 assurera ensuite la rotation entre Rose des Bois et les établissements scolaires.

L’après-midi, les élèves du collège rentreront avec le bus PP24 (PPP32 le mercredi) jusqu’à l’arrêt Rose des Bois. Le bus PP37 (PP43 le mercredi) prendra ensuite le relais pour assurer la montée vers la partie haute de la Ravine des Lataniers. Pour les élèves du primaire, le bus PP19 déposera les enfants à l’arrêt Rose des Bois et les navettes PP40, PP41 et PP45 assureront la suite de la montée.

Changement d’arrêts à Saint-Gilles et dispositif spécifique à Saint-Leu

A Saint-Gilles, du fait des dégâts sur la ravine Saint-Gilles, les élèvent empruntant habituellement les bus PA09, PA76, PA92 et LE42, aux arrêts Saint-Gilles-les-Bains et Ravine Saint-Gilles, devront se rendre à l’arrêt Roche Noire (statue de la baleine).

Les élèves utilisant le bus LE42 à l’arrêt Cimetière de Saint-Gilles seront redirigés vers un arrêt provisoire en face du parking covoiturage, à l’entrée nord de la ville à proximité du vendeur KTM.

L’après-midi, les élèves seront déposés aux mêmes arrêts que le matin.

A Saint-Leu, un dispositif de convoi spécifique est mis en place pour permettre uniquement aux transports scolaires de traverser la ravine des Colimaçons en toute sécurité.

Transport scolaire maintenu pour les écoles ouvertes à Saint-Benoît

Dans l’Est, le transport scolaire sera assuré normalement ce lundi 17 mars pour toutes les écoles de Bras-Panon, La Plaine-des-Palmistes, Saint-André, Salazie et Sainte-Rose.

A Saint-Benoît, toutes les écoles ne rouvriront pas ce lundi 17 mars. Le transport scolaire est donc maintenu uniquement pour les écoles suivantes :

𝐎𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 :

École Maternelle les Bougainvilliers

École Maternelle Denise Salaï

École Maternelle La Poussinière

École Élémentaire Younouss Issa

École Élémentaire Les Girofles

École Élémentaire Denise Salaï

École Primaire Julie Huet

École Primaire Daniel Honoré

École Primaire Beaulieu

École Primaire André Duchemann

École Primaire Lucie Prudent

École Primaire Maxime Fontaine

École Maternelle Les Orangers

𝐎𝐮𝐯𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞𝐥𝐥𝐞 (Matinée avec repas froids) :

École Maternelle André Hoareau

École Maternelle Girofles

École Maternelle les Hibiscus

La liste des écoles ouverte est susceptible d’évoluer en fonction des l’avancée des travaux en cours de réalisation. La ville de Saint-Benoît indique qu’un nouveau point sera fait mardi en fin de journée.