Interdiction de rassemblements publics, couvre-feu : une Saint-Sylvestre sous haute surveillance

Les forces de l’ordre seront présentes en nombre pour cette soirée du réveillon. Quelques 400 policiers et gendarmes sont mobilisés pour veiller au respect des mesures prises par le préfet, à commencer par l’interdiction de rassemblements sur les plages et bien sûr le couvre-feu.

C'est une soirée de la Saint-Sylvestre sous haute surveillance qui se profile dans le département suite aux mesures prises par les autorités en raison du contexte sanitaire. Depuis ce jeudi soir, 18h, il n’est déjà plus autorisé de se rassembler sur les plages de l’île, ou tout autre endroit du littoral, et même à moins de six personnes.

Les Réunionnais ont également été surpris de l’annonce faite le préfet Jacques Billant, le mercredi 30 décembre, d’instaurer ce soir un couvre-feu en deux temps, de 22h à 1h puis de 1h à 5h. Il revient aux forces de de l'ordre de veiller au respect de ces mesures inédites dans l’île pour un réveillon du Nouvel an.

Une amende de 135 euros pour les contrevenants

Selon nos informations, ce ne sont pas moins de 400 policiers et gendarmes qui sont mobilisés jusqu’à demain matin aux quatre coins de l’île. Et cela sans compter les effectifs de la police municipale également appelés en renfort pour ce contexte particulier. Pour rappel, la violation des mesures préfectorales peut vous coûter une amende de 135 euros susceptible d’être majorée à 375 euros… Alors attention à circuler avec son attestation.

Dans l’Ouest, la compagnie de gendarmerie de Saint-Paul a déployé une centaine d’hommes sur l’ensemble de la commune. Depuis quelques jours déjà, des patrouilles ont été organisées notamment avec le concours de la brigade équestre du côté des plages de L’Hermitage et de Saint-Gilles.

©Laurent Figon

Patrouilles régulières sur les plages

"Nous avons fait beaucoup de prévention et de sensibilisation auprès de la population et le poste du lagon a été activé ce jeudi", explique la capitaine Kelly Taurelle, l’officier à la tête des opérations.

La préfecture a annoncé des "contrôles renforcés sur l’ensemble de l’espace public et du réseau routier afin d’éviter toute violation du couvre-feu et tout rassemblement dans l’espace public". Et dans l’Ouest, des patrouilles régulières vont donc être régulièrement réalisées le long du littoral.

©Réunion la 1ère

Attention sur la route

Il s’agira aussi à 1h du matin de vérifier que l’ensemble des restaurants a respecté l’horaire de fermeture générale fixée à 00h30 par la préfecture et que les clients soient en état de reprendre la route sereinement jusqu’à leur domicile.

La route, où les forces de l’ordre seront également présentes massivement. Il s’agit bien sûr de décourager les usagers qui seraient tentés de reprendre le volant après une consommation excessive d’alcool, voire de stupéfiants.

Quant aux pompiers, ils sont plus de 300 à être de garde cette nuit. Le Service département d’incendie et de secours a encore rappelé récemment les précautions à prendre s’agissant de l’utilisation des pétards et autres feux d’artifices. Le risque d’accident étant non négligeable.