J-1 avant les soldes, commerçants et clients se préparent

Moins de 24h avant le début des soldes. Des remises qui vont durer quatre semaines. A la veille de l’événement, les commerçants se préparent. Et les acheteurs font déjà quelques repérages.

Céline Latchimy avec Marie-Ange Frassati •

Les soldes sont toujours un moment très attendu par les commerçants. A la veille du début des soldes, ces derniers s’activent. Tout doit être prêt pour le jour J. Les promotions débuteront demain, samedi 3 septembre, et vont durer jusqu’au vendredi 30 septembre.

Le reportage de Réunion La 1ère :

J- 1 avant le début des soldes à La Réunion

Un moment attendu par les commerçants

Les articles ont déjà été triés, les pourcentages de remises ont été effectués et les étiquettes sont préparées. Le mot "soldes" n’est pas encore affiché ; il est interdit de l’afficher avant demain. "Tout ce qui est produits soldés, les étiquettes sont préparées à l’avance" explique une commerçante. "On a un ilot complet du magasin réservé aux soldes" ajoute-t-elle. "On a rénové le magasin. En février, on n’avait pas grand-chose pour les soldes mais là il y aura de belles surprises" se réjouit une autre.

Les clients, prêts pour les bonnes affaires

Moins 20, moins 30, moins 50 % : des remises qui attirent les acheteurs, déjà prêts pour la chasse aux bonnes affaires. "C’est la rentrée du coup j’aimerai bien refaire ma garde-robe" confie Anne. L’étudiante fait déjà quelques repérages et a un budget bien défini : "250 euros max".

Sylviano est en vacances dans l’île et souhaite faire plaisir à sa femme. Il a déjà repéré une paire de chaussures pour sa dulcinée. Il reviendra demain pour les acheter à prix réduit.

Les promotions vont durer quatre semaines. Elles débuteront dès demain aux quatre coins de l’île, et se poursuivront en soirée à Saint-Pierre, où une nocturne est organisée. Partout ailleurs, les magasins seront également ouverts ce dimanche 4 septembre.