Jeux Paralympiques : 80 policiers de La Réunion envoyés à Paris pour renforcer les effectifs

Les JO de Paris 2024 ne sont pas terminés. Le lancement des Jeux Paralympiques aura lieu le mercredi 28 août prochain.

Pour renforcer les effectifs nationaux et pour assurer la sécurité durant les Jeux Paralympiques, 80 policiers de La Réunion s'envolent pour Paris ce samedi 17 août. 45 fonctionnaires de police de Guadeloupe et de Martinique se joindront à eux.

Les compétitions des Jeux Paralympiques se tiendront aux quatre coins de la capitale, notamment aux Invalides pour le para tir-à-l’arc, au Champ-de-Mars pour le para judo et le rugby fauteuil dans le parc du château de Versailles pour le para équitation, ou encore dans l'enceinte de l’Arena, Porte de la Chapelle pour le para badminton et la para haltérophilie.

Avec tout ce qui est armements et équipements, ça demande de l'organisation. On va renforcer les équipes de police de Paris, c'est une grande expérience pour nous. Participer à la sécurisation des Jeux Olympiques, c'est exceptionnel dans une carrière de policiers. Il me reste 4 à 5 ans avant ma retraite et j'ai cette chance de pouvoir y participer. Je voulais vivre ce moment. C'est une expérience unique.