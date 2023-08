Journée mondiale de l’aide humanitaire : la Croix-Rouge de la Réunion recrute des bénévoles

A l’occasion de la journée mondiale de l’aide humanitaire, la Croix-Rouge de La Réunion a organisé des animations ce samedi 19 août sur le site des Grands Kiosques à Bourg-Murat. L’occasion de faire découvrir au public les missions de l’association et de trouver des volontaires.

LH / Michelle Bertil •

Lutte contre l’exclusion, prévention, secourisme sont autant de mission de secours, d’assistance et de solidarité que remplit quotidiennement la Croix-Rouge française 974. Ce samedi 19 août, elle organisait une journée pour faire connaître ses différentes missions au grand public.

Des missions qui ne peuvent être accomplis que grâce au concours de bénévoles. L’objectif du jour était donc aussi d’en recruter. L’association a en effet grand besoin de personnes volontaires pour renforcer les équipes intervenantes, tant dans le domaine de l’aide aux plus démunis, aux femmes victimes de violences, que dans le secourisme.

" Demain, ça peut être nous "

L’antenne Sud de la Croix-Rouge de La Réunion proposait ainsi un atelier couture, développé à Saint-Pierre en plus de la distribution des colis alimentaires les jeudis matins. Marie-Andrée, bénévole depuis deux ans, a constaté qu’ " il y a beaucoup de gens malheureusement dans la détresse et quand on va sur le terrain on voit leurs besoins ".

" On ne connait pas demain, demain ça peut être nous aussi ", fait-elle remarquer, " donc on aide comme on peut ". Vêtements, café, soupes sont autant de petits gestes bienvenus.

A la recherche de personnes désireuses de s’engager

Pour l’heure la Croix-Rouge française 974 compte près de 300 bénévoles, mais le turn-over est important, et de fait le besoin de bénévoles, souligne Georges Faubourg, le président de la délégation Réunion de la Croix-Rouge française.

L’association recherche particulièrement des volontaires qui sont prêts à s’engager et à manager une équipe, souligne-t-il. Aide alimentaire, accueil de sans-abris, maraude, secourisme ou encore formation, il faut du monde jusque dans le milieu carcéral, où des lieux d’accueil sont proposés aux familles en attente de parloirs.

Les bénévoles de la Croix-Rouge française 974 présentaient leurs actions lors d'une journée organisée à Bourg-Murat. • ©Michelle Bertil

Une journée pour rendre hommage à ceux qui œuvrent pour la solidarité

La journée mondiale de l’aide humanitaire a été instaurée pour rendre hommage aux travailleurs et volontaires humanitaires, et promouvoir les actions pour la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises.

Fondée en 1864, la Croix-Rouge Française compte au national près de 59 000 bénévoles répartis au sein de 1 050 implantations locales sur le territoire métropolitain et ultramarin. Elle remplit des missions historiques dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de la formation, faisant d’elle une plateforme d’innovation sociale et un acteur de l’économie sociale et solidaire de services. La Croix-Rouge française gère ainsi 635 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et emploie plus de 17 000 salariés.