Journée mondiale du diabète : 14% des Réunionnais sont concernés par le diabète de type 2

86 500 Réunionnais sont pris en charge pour leur diabète. A l’occasion de la journée mondiale du diabète, des actions de sensibilisation sont menées ce jeudi 14 novembre pour informer et dépister plus précocement les personnes concernées.

Lh avec GM •

Il y a proportionnellement deux fois plus de patients diabétiques pris en charge à La Réunion qu’au niveau national. 38% des plus de 65 ans sont concernés par le diabète. Ils font ainsi partie des 86 500 Réunionnais pris en charge pour leur diabète en 2022, soit 14% des adultes.

Un nombre sous-estimé par rapport à la situation réelle, selon l’Agence régionale de santé, certaines personnes n’étant pas diagnostiquées.

4% des patients diabétiques présentent des complications

En 2023, 2 700 femmes enceintes ont été hospitalisées avec un diabète gestationnel, contre 2 900 en 2022. En moyenne, 2 femmes enceintes sur 10 en souffrent.

A La Réunion, 4% des patients diabétiques présentent des complications. 1 100 ont été dialysés en 2023, 660 hospitalisés pour un AVC en 2022 et 250 ont été hospitalisés pour amputation des membres inférieurs. En moyenne, 260 décès sont directement dus au diabète chaque année.

Dépistage gratuit et actions de sensibilisation

Pour que les situations ne dégénèrent pas, les autorités sanitaires encouragent les dépistages précoces. Ce jeudi 14 novembre, à l’occasion de la journée mondiale du diabète, il est possible de se faire dépister gratuitement dans les pharmacies de l’ile.

D’autres actions sont menées dans le département, tout au long du mois en novembre. Retrouvez le programme ici.

Le test FindRiskpéï permet d’évaluer le risque diabète en une minute. En répondant à un questionnaire en ligne, une personne peut identifier ses facteurs de risque.

Prévenir dès le plus jeune âge

L’alimentation ou encore la pratique d’une activité sportive sont déterminants dans la gestion du diabète. Ils permettent notamment de réduire le risque de complications. La sensibilisation commence dès le plus jeune âge, comme dans cette école de La Montagne, à Saint-Denis.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :