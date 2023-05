Journée mondiale sans tabac : 16% des Réunionnais fument quotidiennement

Mercredi 31 mai c’est la journée mondiale sans tabac. Selon l’ARS, 16% des Réunionnais de plus de 15 ans fument quotidiennement. Toutefois, la situation s’est améliorée depuis cinq ans.

LP •

L’Organisation Mondiale de la Santé organise chaque année, dans le monde entier, une journée sans tabac, ce mercredi 31 mai.

Plus de 100 000 fumeurs

L’objectif de cette journée est de rappeler les effets néfastes du tabac sur la santé mais aussi son impact environnemental et social.

Selon l’Agence Régionale de Santé, 16% des Réunionnais de plus de 15 ans fument quotidiennement, soit une personne sur six. Le nombre de fumeurs réguliers reste important, plus de 100 000 personnes sont concernées, avec en moyenne 10 à 20 cigarettes par jours.

Journée mondiale sans tabac • ©ARS

Une situation qui s'améliore

Toutefois, la situation s’est améliorée depuis cinq ans et reste meilleure qu’au niveau national. En effet, selon les données de Santé publique France, 31,9% des Français de 18 à 75 ans déclarent fumer en 2021.

Le tabagisme reste à ce jour la plus importante épidémie évitable. "Cultivez des aliments, pas du tabac", c’est le slogan de cette journée mondiale sans tabac. L’OMS veut sensibiliser sur l’impact de l’industrie du tabac sur les terres cultivables, et sur l’accès des populations à une alimentation de qualité.

Un facteur de risque pour 17 cancers

A La Réunion, des actions de sensibilisation sont proposées ce mercredi au public jeune mais aussi à toutes les personnes qui souhaitent arrêter le tabac.

L’ARS rappelle que "le tabac est un facteur de risque avéré pour 17 cancers (poumon, gorge, bouche, lèvres, pan-créas, reins, vessie, utérus…), et diverses maladies cardio-vasculaires (infarctus du myocarde, AVC , hypertension artérielle…), ou respiratoires chroniques (BPCO)…". Globalement, un fumeur sur deux va mourir de son tabagisme.

Accompagner vers le sevrage

L’ARS de La Réunion rappelle que depuis 2018, la lutte contre le tabagisme est une priorité. Elle a engagé "un programme régional de réduction du tabagisme (P2RT) en mobilisant les différents acteurs et en poursuivant deux objectifs principaux : protéger les enfants et éviter l’entrée dans le tabagisme ; et encourager et accompagner les fumeurs vers le sevrage".

De nombreuses actions ont déjà été développées et ont commencé à produire leurs effets : programmes de prévention en milieu scolaire ou auprès des jeunes en difficultés d’insertion (jeunes des missions locales par exemple) identifiés comme étant à sur-risque de tabagisme, campagnes de communication et déploiement de consultations en tabacologie.

Des actions de sensibilisation et d'informations

A l’occasion de ce 31 mai 2023 plusieurs actions d’informations sont mises en oeuvre pour relayer les messages et mobiliser les professionnels avec notamment le lancement du site internet Tienbolargsa , un site péi pour identifier toutes les ressources sur le sevrage tabagique.