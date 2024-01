Journée portes ouvertes pour célébrer les 50 ans de la base aérienne 181 de Gillot

Cette année, la base aérienne 181 "lieutenant Roland Garros" célèbre le cinquantenaire de sa présence sur le site Gillot de Sainte-Marie. Pour l’occasion, une journée portes ouvertes est organisée ce mercredi 10 janvier, avec des expositions, des ateliers et des stands dédiés à l'aéronautique. Environ 5 000 visiteurs sont attendus.

Annaëlle Dorressamy / Cynthia Véron •

Suite à des accords franco-malgaches, en 1974, la base aérienne s’est installée sur le site de Gillot. C'était il y a 50 ans.

Une journée portes ouvertes demain

Demain, mercredi 10 janvier, la base aérienne 181 accueille le public à partir de 10 heures. L’entrée est gratuite et se fait sur pré-réservation via Internet.

“C’est l’occasion d’accéder à la base aérienne 181 et d’aller au plus près des personnes qui travaillent sur place, précise le Lieutenant-Colonel Romain Gaston, commandant de la base aérienne 181. Ce sera l’opportunité pour les passionnés d’aéronautique de rencontrer les partenaires du monde civil, comme les aéro-clubs, les associations qui mettent en œuvre des drones”.

Pour les plus curieux, c’est le moment de découvrir l’histoire des forces armées dans l’océan Indien.

Les forces aériennes arrivent à Madagascar en 1929

Historiquement, les forces aériennes de l'Océan Indien ont implanté leur premier camp d'aviation à Madagascar en 1929. Un an plus tard, les premiers moyens aériens sont arrivés.



En 1973, un pont aérien se déploie entre Madagascar et la Réunion pour déplacer les moyens aériens d'une île à une autre. “Un pont aérien a été monté de juin à août, avec les moyens aériens sur place. Pendant trois mois, les ponts aériens ont repositionné les forces françaises de Madagascar sur La Réunion. Initialement, le pont aérien s’est fait sur La Possession”, explique le Lieutenant-Colonel Romain Gaston.

La base aérienne 181 de Gillot fête ses 50 ans à La Réunion • ©Cynthia Véron

1974, une année marquante

À l’époque, les infrastructures sur le site de Gillot n'étaient pas encore construites. Le déploiement à Sainte-Marie a réellement eu lieu en 1974 pour une meilleure ouverture vers l'international.

On dispose des moyens de transport, qui mettent en avant deux Casa militaires. Ces deux avions assurent le transport logistique quotidien. Ils renforcent le dispositif des forces armées pour assurer la souveraineté sur les territoires français, à La Réunion et à Mayotte, mais également sur les TAAF. Lieutenant-Colonel Romain Gaston

Hommage au Lieutenant Roland Garros

Depuis 1976, la base aérienne porte le nom de son parrain, le Lieutenant Roland Garros, pour rendre hommage au célèbre aviateur qui a perdu la vie lors d'un combat aérien à la fin de la Première Guerre mondiale.