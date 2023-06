Journées Portes ouvertes à l’aéroclub Roland Garros : un week-end pour découvrir l’univers de l’aviation

L’aéroclub Roland Garros de Sainte-Marie ouvre ses portes au public ce week-end. Vols d’initiation, visite d’hélicoptères, de camions pompiers ou encore rencontres avec les professionnels du secteur sont ainsi proposés.

LH / Hermione Razafinarivo •

Ce samedi 10 juin après-midi, des pilotes en herbe ont pu décoller à bord du cockpit d’un Boeing 737-300, converti en simulateur de vol. Azzah, 9 ans, et son père, tout aussi passionné, ont pu profiter d’un vol d’initiation.

Le public peut découvrir le simulateur de l'aéroclub Roland Garros. • ©Hermione Razafinarivo

Vols d’initiation et découverte des avions

Les petits et les plus grands ont pu se familiariser avec l’univers de l’aviation, et pas uniquement avec les avions. Durant deux jours, les passionnés et curieux peuvent ainsi découvrir les hélicoptères ou les camions pompiers.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Journées Portes Ouvertes ce week-end à l’aéroclub Roland Garros de Sainte-Marie.

Echanger avec les professionnels pour mieux connaitre le secteur

Les professionnels du secteur répondent aux nombreuses questions qui leurs sont posées. " Cela nous permet de montrer toutes les formations que l’on peut proposer au sein de l’aéroclub, ainsi que les autres services, comme avec le simulateur de vol ", explique Noé Spinnewyn, un pilote privé.

Les passionnés et curieux peuvent découvrir les engins et les professionnels du secteur. • ©Hermione Razafinarivo

Un secteur qui ne connait pas la crise de vocation

Le président de l’aéroclub, Johny Ethève, confirme que le secteur attire toujours la jeunesse, en atteste les jeunes qui préparent le Brevet d’initiation à l’aéronautique dans les établissements scolaires comme à l’aéroclub.

En cette fin d’année scolaire, déjà une vingtaine de jeunes sont inscrits pour la prochaine.