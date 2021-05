"Koulèr lo ker" fête ses deux ans avec une opération "Koul Hair" aux plus démunis

"Donn' la main aux personnes dann le besoin", c'est le crédo de l'association "Koulèr lo kèr" qui a fêté ses 2 ans d'existence le 20 mai dernier. Chaque mois, les bénévoles donnent de leur temps aux plus démunis. Ils leur proposent une coupe de cheveux notamment mais aussi des repas ou des vêtements. Sans oublier le sourire tranche papaye qui va avec. Ce matin, ils étaient devant la Cathédrale de Saint-Denis.

Un petit dégradé ou une barbe bien taillée, c'est ce qu'ont offert les bénévoles de "Koulèr lo kèr" ce samedi 22 mai, à la vingtaine de sans domiciles fixes de Saint-Denis. Les coiffeurs bénévoles ont été touchés de près ou de loin par le regard de ces sans abris.

"Beauté, sourire, joie : ce sont des mots dont ces personnes ont oublié le sens." peut-on lire sur le site de l'association. Elle a décidé de leur porter de l'attention.

C'était une belle journée. On s'est greffé sur le rendez-vous du samedi matin ici avec le Secours Catholique. Ça fait deux ans qu'on mène ces opérations, ce matin on est satisfait. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé.

Stéphane Delphine président de l'association "Kouler Lo Ker"