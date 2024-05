KoZarlor 2024 : Loïc Gerbith, vainqueur de la 2ème édition du concours d’éloquence en créole

Ce vendredi 24 mai, 11 lycéens ont participé à la finale de la 2ème édition du concours d’éloquence en réunionnais, KoZarlor 2024. Un concours pour mettre en valeur la langue et son usage en public, pou détak la lang.

La 2ème édition de KoZarlor, le concours d’éloquence en créole, avait cette année pour thème : "Mi èm, ou i èm… pa, mi èm mèm !"

Après la phase d’écrit, celle de l’oralité. Les 11 finalistes de KoZarlor 2024 se sont retrouvés ce vendredi 24 mai à l’amphithéâtre Bioclimatique de l’Université de La Réunion, à Saint-Denis, pour cette ultime étape.

9 établissements et plus de 300 élèves concernés

KoZarlor a pour objet la mise en pratique de l’usage de la parole en public en montrant ses capacités à s’exprimer, à développer un argumentaire, à convaincre et émouvoir son auditoire en réunionnais, langue créole de La Réunion.

Le concours d’éloquence en réunionnais est organisé par le Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement, avec le soutien de la collectivité régionale et le partenariat de la Direction des affaires culturelles de La Réunion, de l’Académie de La Réunion et de l’Université de La Réunion.

Roger Ramchetty, le président du Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement (CCEE), a rappelé la valeur du multilinguisme " ke nout’ langue i prenne sa place simplement ".

Satisfait de cette nouvelle édition, il se réjouit du nombre accru de participants pour ce KoZarlor 2024, salue l’investissement de tous les participants et constate que le niveau a augmenté d’une année à l’autre.

" Ce qui veut dire que la langue kréole i pe exister pour dire des bonnes choses, à côté du français sans aucun problème, parce que nou lé pour une société multilingue, bilingue essentiellement pou nou ici. " Roger Ramchetty, président du CCEE

La 2ème édition du concours d'éloquence en réunionnais, KoZarlor 2024, s'est tenue ce vendredi 24 mai à l'Université de La Réunion, à Saint-Denis. • ©Elyas Akhoun

Détak la lang

Le but : " faire en sort’ que band marmailles koz, i di kèkchoz ", explique Roger Ramchetty, " apré di kèkchoz de sensé, ou vwa, mè détak la lang pou dir kèkchoz de sensé lé inportan ".

Libérer la parole, mais aussi l’esprit, la façon de penser, de voir les choses, tel est le sens de ce concours. Roger Ramchetty rappelle que la place du créole est importante à l’école. L’usage qui est fait de la langue est essentiel.

Loïc Gerbith vainqueur du Zarlor 2024

Le vainqueur de KoZarlor 2024 est Loïc Gerbith.

Le Pri Koudkèr est décerné à Lylia Jacques et le second prix KoZarlor revient à Wassila Aboudou.

La 1ère édition avait été remportée par Ornella Jean-Batiste.